Médico alia controle hormonal à estratégias nutricionais para ajudar mulheres com método emagrecedor

Quase seis em cada dez brasileiros estão com sobrepeso, de acordo com dados colhidos pelo Ministério da Saúde em 2021 em um índice que equivale a 57,25% da população. Mas, antes da pandemia, em 2019, o mesmo órgão havia revelado que esse mesmo número era de 55,4%.

Médico expert no método emagrecedor PEF 360, o Programa de Emagrecimento Feminino, Renan Botelho, também viu suas aulas online aumentarem em um índice de 600% por conta da pandemia. Para o profissional, as pacientes que o procuraram estavam interessadas em como perder o sobrepeso adquirido na pandemia.

“A pandemia impulsionou meu negócio porque as pessoas passaram a dar credibilidade para o digital e também impulsionou de outra forma porque as pessoas engordaram nesse período. Afetou a autoestima pois as pacientes voltaram para o convívio social com 10, 15 quilos acima do que eram”, explicou o médico.

Como funciona o método PEF 360?

Após a inscrição online, a nova paciente tem acesso a um plataforma de videoaulas para entender melhor sobre seu próprio corpo, alimentos e como mudar a mentalidade para não voltar a engordar novamente. Ao todo, 80 aulas ficam disponíveis para consultas.

Além disso, a cliente tem acesso a uma ciclagem de dietas que é completamente natural. Ou seja, a cada semana sua rotina alimentar é modificada para que seu metabolismo continue sempre otimizado para ajudar na perda de peso e redução de medidas.

O médico Renan Botelho também fala sobre seu maior diferencial no método: o acompanhamento hormonal e metabólico, que vai muito além de só dietas, por meio de exames à distância e análise de um questionário de sintomas.

“A maioria dos métodos só foca na alimentação saudável, e só vai funcionar pra quem não tem problema hormonal ou metabólico. Meu método é o único que tem esse acompanhamento individualizado dos exames e tratamento para isso”, acrescentou.

Com as aulas disponibilizadas nas plataformas digitais, as pacientes também tem acompanhamento diário com o médico Renan Botelho e sua equipe multidisciplinar por um canal exclusivo durante quatro meses.

Além disso, ele e seus profissionais também oferecem consultas individualizadas pelo método da telemedicina para acompanhar os resultados de cada mulher.