Médica se destaca como uma das pioneiras a realizar exames que detectam o câncer de pele no Itajaí (SC)

Dra. Mariana Flessak é especialista em dermatologia e fundou a MF Clinic, que oferece diversos serviços dermatológicos, dentre eles prevenção e tratamento da doença

A Dra. Mariana Flessak vem se destacando no diagnóstico precoce de câncer de pele, sendo uma das pioneiras na região onde atua, no Vale do Itajaí/SC, a realizar o exame de mapeamento corporal total e fotodermatoscopia digital, que auxilia no diagnóstico precoce do câncer de pele.

Natural de Cascavel/PR, a médica é graduada em medicina pela Universidade do Vale do Itajaí desde 2005 e especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Associação Médica Brasileira.

Além dos serviços focados na prevenção e tratamento do câncer de pele, a MF Clinic conta também com os núcleos de Spa, Procedimentos Estéticos e Laser e Capilar

“Realizei estágio de complementação especializada em Oncologia Cutânea no Hospital Clinic de Barcelona em 2016, considerado um centro de referência na Europa. Dedico parte da minha prática clínica atendendo pacientes com histórico de câncer de pele, atuando principalmente na prevenção e diagnóstico precoce”, explica Dra. Mariana.

Residente em Balneário Camboriú/SC há 30 anos, Flessak diz que até o quinto ano do seu curso de graduação ainda não havia se decidido em relação à especialidade que iria seguir. “Foi então que entrei para a Liga de Dermatologia da Universidade e me encantei com a possibilidade de atuar em uma especialidade que agrega cirurgia, estética e clínica”, conta.

Em 2017, a especialista fundou a MF Clinic, em uma das regiões mais nobres de Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú. Atualmente, a clínica possui uma posição conceituada e de referência, oferecendo ao paciente um espaço moderno e aconchegante.

“Nossa equipe especializada preza pelo atendimento personalizado e humanizado, oferecendo ao nosso paciente tratamentos em diferentes campos da dermatologia, incluindo a estética, oncologia cutânea, cirurgia dermatológica, tricologia e dermatologia clínica; contando com equipamentos modernos e produtos de ponta”, declara o site oficial.

Dentre os serviços que a MF Clinic oferece aos pacientes, está o exame de Fotodermatoscopia Digital, que, segundo a Dra. Mariana, permite ao dermatologista estabelecer o diagnóstico mais preciso das lesões pigmentadas da pele, utilizando um aparelho chamado dermatoscópio, que, neste caso, está conectado a uma câmera digital, possibilitando a captação das imagens com um aumento de 20 a 120 vezes o tamanho da lesão.

“Já no exame de Mapeamento Corporal Total, também chamado de segmento digital (digital follow‐up), realizamos fotos padronizadas de toda a superfície corporal do paciente e, em seguida, registramos e fotografamos todas as lesões pigmentadas, conhecidas como ‘pintas’ ou ‘sinais’. Com isso, conseguimos avaliar se há critérios suspeitos para o câncer de pele, especialmente o melanoma, câncer cutâneo mais agressivo, podendo então realizar a retirada dessa lesão para biópsia”, declara a médica.

Flessak explica que este exame permite realizar diagnósticos muito precoces de melanoma, mesmo quando a lesão ainda não preenche critérios clínicos para o diagnóstico, por se tratar de um exame baseado na análise comparativa de imagens corporais e dermatoscópicas seriadas. “Com isso, conseguimos diagnosticar o melanoma em uma fase inicial, melhorando o prognóstico dos pacientes. Esse método existe há muitos anos, porém não são muitos médicos dermatologistas treinados para realizar tal exame. Eu fui uma das pioneiras na minha região, Vale do Itajaí”, conta a especialista.

Sobre os projetos para o futuro, Flessak conta que deseja ampliar a clínica

Além dos serviços focados na prevenção e tratamento do câncer de pele, a MF Clinic conta também com os núcleos de Spa, Procedimentos Estéticos e Laser e Capilar.

Sobre os projetos para o futuro, Flessak conta que deseja ampliar a clínica. “Tenho planos para ampliar a clínica nos próximos dois anos, com a finalidade de realizar um atendimento ainda mais individualizado, além de proporcionar mais conforto ao nosso paciente, tornando sua vinda a nossa clínica uma experiência única. Para o meu futuro profissional, almejo me manter sempre estudando, atualizada, para oferecer o melhor tratamento sempre aos meus pacientes”, finaliza.

