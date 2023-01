“Me sinto muito honrada”, afirma Larissa Tomásia em primeiro ensaio de rua da Império Serrano

Ex-BBB é musa da escola de samba carioca; ela destacou ainda que é a realização de um sonho

O Carnaval carioca é um dos mais aguardados em todo o mundo. Neste ano, a Império Serrano conta com uma musa ainda mais carismática, a ex-BBB, Larissa Tomásia. Para ela, a sensação é de honra e de realização de um sonho.

Larissa comemora título de musa na escola de samba (Foto: Divulgação)



“Eu estou muito honrada com esse convite, ontem foi o primeiro ensaio de rua que eu participei e fez meu coração bater mais forte. Conhecer a comunidade e estar com eles me fez ver o porquê de tanto amor ao carnaval”, afirmou.

Para ela, o desfile como musa da Império Serrano é a realização de um sonho (Foto: Divulgação)



Larissa destacou que sempre acompanhou o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e que era um sonho estar na Sapucaí. Ela lembrou ainda que em 2022, esteve pela primeira vez na passarela do samba. A musa confessou ainda que está se preparando para fazer bonito na avenida, ela já se prepara com aulas de samba.