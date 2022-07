McDia Feliz apoia 50 instituições em 2022

A campanha vai beneficiar mais de 60 projetos que atuam no combate do câncer infantojuvenil no Brasil

No dia 27 de agosto, como já é tradição todos os anos, ao comprar os sanduíches da rede de fast food McDonald’s, você vai ajudar milhares de famílias que lutam contra o câncer infantojuvenil. O McDia Feliz é uma das maiores campanhas de mobilização pela saúde e educação de crianças e jovens do Brasil.

Divulgada lista de instituições que serão apoiadas no McDia Feliz 2022

34ª edição da campanha irá beneficiar 60 projetos de 50 instituições que atuam na oncologia pediátrica no Brasil. A lista foi anunciada pelo Instituto Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos, que há mais de 23 anos atua para promover a saúde e o bem-estar para crianças, jovens e suas famílias, contribuindo para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no país.

“O câncer é a doença que mais mata crianças e jovens na faixa etária de 1 a 19 anos, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), com o surgimento de um novo caso a cada hora no Brasil. Neste momento, mais do que nunca, precisamos de ajuda. O câncer é uma doença que não espera e o tratamento não pode parar. Por isso, trabalhamos com doações, como as arrecadadas pelo McDia Feliz, na criação de diversos projetos com foco em aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil no país”, destaca Bianca Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald.

Neste ano, a campanha contemplará ainda 40 cidades em 19 estados e mais o Distrito Federal. Os projetos foram selecionados por meio do Processo de Submissão de Propostas do Instituto, com o objetivo de atender as prioridades estratégicas em cada região, além de contribuir para a expansão e melhoria da qualidade do atendimento prestado a crianças e adolescentes com câncer.

Clique no link e veja a lista das instituições e projetos apoiados: https://institutoronald.org.br/noticias/instituto-ronald-divulga-a-lista-de-instituicoes-beneficiadas-com-o-mcdia-feliz-2022/

McDia Feliz

As vendas dos tíquetes digitais antecipados para a campanha já começaram. Para transformar Big Mac em sorrisos, acesse o site https://www.mcdiafeliz.org.br/. Além de adquirir seus tíquetes antecipados, que custam apenas R$ 18 cada, você ainda pode se vestir de solidariedade comprando produtos da linha McDia Feliz, que serão lançados a partir de julho. Está todo mundo junto no McDia Feliz.