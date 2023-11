MCAA Arquitetos celebra 25 anos de sucesso em São Paulo

Evento especial reúne os maiores players do mercado imobiliário

Na última segunda-feira, 30 de outubro, a renomada empresa de arquitetura MCAA Arquitetos celebrou um marco significativo em sua história: seus 25 anos de atuação. O evento comemorativo, realizado no prestigioso Cubo JK, na capital paulista, reuniu os principais players do mercado imobiliário, bem como os grandes parceiros que acompanharam a empresa em sua jornada de sucesso.

Pilar Lorenzo, Sócia-Diretora de criação

O ponto alto da celebração foi o emocionante discurso de Carlos de Azevedo Antunes, o Presidente e Fundador da MCAA Arquitetos. Ele destacou o impacto notável da empresa ao longo de duas décadas e meia: “Nesses 25 anos, nós conseguimos participar da Geração de Valor, em números atuais, equivalente a R$ 200 bilhões. Conseguimos formar centenas de profissionais de arquitetura para o mercado. E conseguimos participar da vida de mais de 500 mil pessoas, através do sonho que é o apartamento próprio”, ressaltou, expressando sua gratidão aos amigos, parceiros e clientes que inspiram a inovação da empresa.

Rogério de Castro Conde, CEO da MCAA Arquitetos

Antunes continuou: “Nós temos que agradecer vocês: amigos, parceiros e clientes, que provocam a nossa vontade de inovar. E é com vocês que queremos construir essa nova etapa, misturando a experiência dos cabelos brancos com a energia dos jovens, que vão nos levar aos próximos 25.”

Carlos de Azevedo Antunes, o presidente e fundador da MCAA Arquitetos

Para representar este momento especial, Antunes passou a palavra para Rogério de Castro Conde, CEO da MCAA Arquitetos, que destacou a evolução da empresa. Ele enfatizou o compromisso contínuo com a boa arquitetura e a importância de olhar para o futuro, mencionando o MCAA Lab, uma área dedicada à inovação nos projetos.

“É um momento também de pensar no futuro. Nós temos hoje o MCAA Lab, uma área dedicada apenas para inovação nos projetos. Tudo isso está no core da empresa. Quando eu entrei aqui, há 20 anos, a primeira fala do Antunes foi sobre tecnologia”, contou Rogério.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conde concluiu sua mensagem: “Nesses 25 anos, nós já fizemos muitas coisas juntos e vamos continuar fazendo. Eu quero que essa história se fortaleça cada vez mais e que possamos desenvolver empreendimentos imobiliários para as pessoas viverem melhor.”

O evento também marcou um ano excepcional para a MCAA Arquitetos, que recebeu reconhecimento em nível internacional. A empresa foi premiada em quatro categorias nas edições de 2023 e 2024 do International Property Awards (IPA) por seus projetos Saffire Ibirapuera e Parque Global, destacando-se no cenário arquitetônico de São Paulo. Além disso, a empresa conquistou o prestigioso prêmio Five Stars da IPA e, mais recentemente, o Global Future Design Awards com o projeto Copa Ibirapuera.

Emocionada com essas conquistas, Pilar Lorenzo, Sócia-Diretora de criação da empresa, celebrou o momento especial: “Um momento muito especial que podemos compartilhar com os nossos parceiros, que formam parte da nossa história e que com certeza farão parte do futuro da MCAA Arquitetos.”

A celebração dos 25 anos da MCAA Arquitetos não apenas ressalta o sucesso da empresa, mas também demonstra o compromisso contínuo com a inovação e a qualidade na arquitetura, além de celebrar parcerias duradouras que ajudaram a moldar a jornada da empresa ao longo dos anos.