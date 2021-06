Já apanhei muito na rua’, diz Mc Trans para Maurício Meirelles

Autora de “Lacração”, hit com mais de 3 milhões de visualizações no YouTube, MC Trans concedeu entrevista ao comediante

Mauricio Meirelles entrevistou em seu quadro Achismos, em seu canal do youtube, a cantora MC Trans. Em um bate papo em papas na língua, o apresentador perguntou tudo o que tinha de dúvida sobre a vida de uma trans e a funkeira contou os apertos que passou quando se prostituía:

“Fazia ponto na praia de Copacabana e apanhei muito do cafetão de lá. Uma vez cheguei a ver a cafetina aplicar injeção de bezentacil na língua de uma colega. Fora o que tinha que me sujeitar para viver”.

Maurício e a cantora também debateram sobre a questão de pessoas trans no esporte, sobre as diferenças entre travestis e transexual, a lenda de que travesti é agressivo e muito mais.

Confira entrevista completa