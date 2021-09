Mirella aproveita a ilha de Curaçao em boa companhia

A cantora Mirela curtiu viagem a Curação junto de kaio Vianna após gravar seu clipe em parceria com o cantor, Woody e com produção de Ziko

Após gravar o clipe de seu próximo hit, que chega nas plataformas digitais no dia 23 de setembro, Mirella e Kaio Viana decidiram relaxar, o destino: A ilha de Curaçao. Situada à duas horas e meia de Miami , o destino é considerado um paraíso natural, repleto de paisagens incríveis, sol, mar e aquela atmosfera tropical típica dos roteiros caribenhos.

O clipe de “Senta Firme” foi gravado em um imóvel de luxo no bairro Alto da Boa Vista, em São Paulo, capital e conta com a parceria do cantor Woody e Kaio Viana

A cantora foi recebida pela secretaria de turismo de Curaçao, se hospedou no hotel Mangroove Beach Curaçao. Em declaração a amigos próximos, Bad Mi, como se intitula nas redes, não escondeu seu encanto com o roteiro paradisíaco e adorou o local, pretende voltar mais vezes.



Em suas postagens e stories pelo Instagram, o que se pode ver é uma Mirella feliz, aproveitando seu momento de folga e produzindo muito conteúdo para suas redes em Curação.

Mas o destino da cantora e também de seu parceiro Kaio Viana não foi por acaso, o produtor do novo clipe de Mirella é o famoso Ziko, produtor de reggaeton bastante conhecido em terras americanas e caribenhas.

O produtor já trabalhou com nomes de peso da música latina como o cantor JBalvin. Atualmente ele mora em Miami, mas é natural da ilha paradisíaca.

O clipe de “Senta Firme” foi gravado em um imóvel de luxo no bairro Alto da Boa Vista, em São Paulo, capital e conta com a parceria do cantor Woody e Kaio Viana. Tem produção de Ziko. Nele Mirella variou nos looks, na performance, ou seja, um presente para seus fãs.

Que venha a era de “Senta Firme”.

Mirella variou nos looks, na performance, ou seja, um presente para seus fãs.