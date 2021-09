A treta já nasceu lá na fazendinha 13! Mc Gui e Liziane discutem por atraso do funkeiro

Peões trocam farpas por causa do trato da vaca

A manhã de segunda-feira (20) começou quente na Fazenda 13 e não estou falando do calor não! Assim que o sinal sonoro da produção tocou para o cuidado da vaca, Liziane Gutierrez alertou MC Gui, ambos são os responsáveis pelo trato da vaca, durante o reinado de Gui Araújo, para que fossem o mais rápido possível para não gerar punição.

E foi aí que a treta começou! MC Gui não gostou da postura da peoa que saiu correndo para cumprir as obrigações o deixando falando sozinho. Nisso, a modelo começou o trato do bezerro, onde foi questionada pelo cantor de como estava fazendo e Liziane disparou: “me deixa!”. O funkeiro a chamou de ignorante que negou ser e o acusou de querer sempre as coisas do jeito que ele quer. O show de farpas continuou, até que MC Gui encerrou com: “Tá bom, para de palestrar”. Ambos continuaram o trato da vaca em silêncio.

O funkeiro já comunicou Gui Araújo sobre o ocorrido que disse: “Entra numas não…” aconselhou o ex participante do De Férias com o Ex para que ele não entrasse em discussão com a modelo.

Lembrando que amanhã (21) tem formação da roça e MC Gui é amigo do fazendeiro Gui Araújo, que já informou o desejo de indica-la. Será que ele a indicará ou será Nego do Borel, o ex namorado de sua atual ficante, Duda Reis? Só sei que o dia nem começou e provavelmente, o fogo se alastrará no feno…