MC Cabelinho estreia como apresentador no TVZ: a nova sensação das noites musicais no Multishow

Cantor de rap e trap assume o comando do TVZ com promessas de agitar as noites

A partir do dia 11 de setembro, o cenário musical brasileiro receberá uma novidade empolgante com a estreia de MC Cabelinho como apresentador do “TVZ Temporada MC Cabelinho” no Multishow. O cantor de rap e trap, conhecido por seu talento musical e sucesso como ator na novela “Vai Na Fé”, da TV Globo, agora assume o comando do programa, prometendo agitar as noites dos fãs de música de todo o Brasil.

MC Cabelinho estreia no comando da nova temporada do “TVZ”, no Multishow, dia 11 de setembro – Créditos: Márcio Amaro – Divulgação Multishow

“Eu tô amarradão pra comandar o TVZ! É minha primeira vez apresentando um programa de TV e não podia ser em outro lugar. Na minha gestão vocês vão ver vários artistas do trap, do rap, do funk, os crias vão dominar o Multishow! E vão ter vários outros ritmos pra eu me aventurar e todo mundo curtir muito também!” comemora MC Cabelinho.

A temporada TVZ MC CABELINHO está repleta de atrações especiais, incluindo quadros personalizados, apresentações musicais inéditas, seleção de videoclipes dos artistas em destaque no Brasil e no mundo, além de participações e lançamentos exclusivos. Entre os nomes já confirmados para a temporada estão Sorriso Maroto, Diogo Defante, Carol de Niterói, MC Ryan SP e Hariel, entre outros.

A estreia, marcada para o dia 11, será no clima do hip hop e do rap, com MC Cabelinho convidando Oruam, com quem fez a música “Filho do Dono”, que já acumula mais de 74 milhões de visualizações no YouTube. Na quinta-feira, dia 14, o apresentador receberá o Rapper Chefin, que lançou recentemente seu segundo álbum da carreira chamado “O Mais Novo Romântico”.

Além disso, o público terá a oportunidade de interagir e participar do programa através do canal @multishow no YouTube e usando a hashtag #TVZCabelinho nas redes sociais. O “TVZ Temporada MC Cabelinho” vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 18h30, e conta com edições ao vivo toda segunda e quinta.

Com MC Cabelinho à frente do TVZ, os amantes da música podem esperar por noites repletas de entretenimento, diversidade musical e a presença de artistas de destaque. A nova temporada promete ser um sucesso e conquistar ainda mais fãs para o programa.

TVZ TEMPORADA MC CABELINHO

Estreia: 11 de setembro às 18h30, no Multishow e no Globoplay + Canais

Exibição: Segunda a sexta às 18h30, no Multishow e no Globoplay + Canais