“Depois que comecei a trabalhar com funkeiros o público começou a me ver com outros olhos”, desabafa Mazzafera

Em vídeo publicado na rede social, o youtuber Matheus Mazzafera comentou sobre falta de espaços para mc’s e funkeiros e recuo de anunciantes

A cobrança nas redes sociais tem incomodado Matheus Mazzafera. O youtuber e apresentador, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para desabafar sobre o trabalho e também das intensas mensagens de seguidores pedindo homenagens para MC Kevin, que morreu após cair de uma sacada no 5º andar de um hotel na Barra no Rio de Janeiro no domingo, 16.

No vídeo, com mais de 1 milhão de visualizações, Mazzafera comenta sobre os ataques e cobranças sofridas após dar mais espaço para mc’s e funkeiros. “Quando eu comecei com meu canal, a gravar com tantos mc’s e ir a comunidade e fazer concursos para dar espaço, vocês acreditam que amigos e anunciantes falaram que antes eu falava com a classe A e agora estava me misturando com o povão? (…) Alguns anunciantes não quiseram mais o Matheus porque agora ele falava pra outra classe, eu já ouvi isso”, comentou.

Matheus ainda comentou do programa dirigido por Boninho, o Big Brother Brasil. “Porque o BBB dá tão certo? Porque são gente como a gente, Gil e Juliette. Hoje em dia não tem mais isso. A gente não quer saber só da estrela, queremos ver a comunidade. (…) Porque a TV não dá espaço para outros mc’s talentosos? Parece que a televisão é feita de gente rica para gente rica”, disse Mazzafera.

Na publicação, ele ainda comentou sobre a importância de dar mais espaço para outros artistas. “Vi no twitter uma tag de ‘Pabllo Vittar Merece Respeito’ porque ao que parece as músicas dela não são tão tocadas na rádio, como de mulheres heterossexuais. Estamos brigando para que uma pessoa tenha espaço, mas ainda temos várias que precisam desse reconhecimento. (…) Vamos dar espaço para as outras pessoas”.

No desabafo, Matheus ainda comentou sobre os intensos comentários de seguidores pedindo homenagens a MC Kevin, amigo do youtuber. “Estou triste, cancelei um dia de gravação, mas a vida segue. (…) Farei homenagem quando me sentir preparado. (…) A gente não pode ficar cobrando as pessoas do que a gente acha que elas devem fazer. Não dá pra ficar falando só o que quer na internet”, comentou.