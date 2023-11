Mayara Sayonara: a visionária da moda que transforma empreendedoras

Fundadora da ‘Escola Moda com Propósito’, Mayara redefine o caminho para o sucesso financeiro no mundo da moda feminina, capacitando mais de 2500 empreendedoras em todo o Brasil

No dinâmico mundo da moda, Mayara Sayonara emerge como uma força transformadora, não apenas vendendo roupas, mas moldando empreendedoras de moda feminina em todo o Brasil. Sua jornada começou modestamente, com uma barraca em uma feira local, mas seu instinto apurado para oportunidades de mercado logo a colocou no caminho do sucesso.

Fundadora da “Escola Moda com Propósito”, Mayara não apenas compartilha sua experiência, mas cria uma comunidade vibrante de mulheres com propósito, mais de 2500 em todo o país, unidas pelo desejo de sucesso nos negócios. Seu método inovador, certificado pela Faculdade de Brasília e endossado pelo Ministério da Educação, eleva lojistas a especialistas em moda e estilo, prometendo aumentar suas vendas em até 5 vezes.

Desde o início modesto em 2013, Mayara construiu um império, conquistando uma base sólida de mais de 5.000 clientes fiéis. Seu faturamento anual, que começou em 20 mil reais, disparou para 150 mil reais, atingindo picos impressionantes de até 300 mil reais em meses sazonais.

Mayara Sayonara não é apenas uma empreendedora; ela é uma mentora, uma líder que desafia as normas do empreendedorismo feminino. Sua Escola Moda com Propósito não apenas ensina habilidades práticas, mas cultiva uma mentalidade de sucesso e independência financeira. Para Mayara, a moda não é apenas sobre roupas; é sobre capacitar mulheres a alcançarem seus sonhos e construírem seus próprios impérios.