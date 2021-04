Mayara Russi confirmada em “Verdades Secretas 2”

A top plus size Mayara Russi, agenciada da Rock MGT de Clovis Pessoa, está confirmada para “Verdades Secretas 2”. A modelo, que trabalha há 15 anos, agora faz sua estreia como atriz.

Escalada para viver a personagem Vitória, uma modelo plus size bem sucedida, viverá na telinha uma rotina que conhece muito bem, mas agora, recheado de muitas tramas e suspense.

“Estou muito feliz com essa oportunidade, sempre quis atuar e esse papel é um presente, só tenho a agradecer, principalmente ao Guilherme Gobbi, @amoramautner e ao @walcyrcarrasco que confiaram no meu trabalho e abriram essa porta” comentou Mayara.

E o nome da personagem é simbólico para Mayara: Vitória. Modelo desde 2004, já trabalhou com marcas como, Quem disse Berenice?, Banco Santander, Tjama e Itaú. Russi foi pioneira do mercado plus size e estrelou editoriais como: Marie Claire, SPFW e chegou a comandar o Red Carpet do Canal E!. Atualmente está no ar com a segunda temporada do Beleza GG, no Canal E!

“Em 15 anos de carreira sempre busquei levar aos meus seguidores uma mensagem positiva de aceitação, sempre levantando bandeiras importantes como a do #Bodypositive . Com essa oportunidade incrível, quero destacar a importância do mercado plus size e o quanto isso pode trazer frutos positivos” finaliza.