MAYA Travel Boutique: A agência de luxo que transforma viagens em experiências memoráveis

Em um mercado saturado de opções de viagens, a MAYA Travel Boutique surge redefinindo o conceito de agência, oferecendo um serviço personalizado que vai além da simples venda de pacotes. Com dois anos de existência, a empresa, sediada em Brasília, tornou-se referência no setor de turismo de luxo, conquistando a confiança de clientes exigentes que buscam experiências únicas e inesquecíveis.

Na MAYA Travel, a abordagem é centrada na personalização. Uma das fundadoras, que tem uma paixão por viagens, compartilha a história do nome da empresa: “O nome veio porque a Maya, bebê da Daniele, uma das sócias, estava em uma de nossas reuniões e tivemos a curiosidade em pesquisar o significado do nome dela. Além de remeter a destinos turísticos como Riviera Maya (México) e Maya Bay (Tailândia), o nome tem diferentes significados a depender da origem, como carinho, mãe e água. E esse espírito de cuidado é o que queremos oferecer aos nossos clientes, pois a nossa credibilidade e confiança com eles é muito importante. Queremos ter esse cuidado antes, durante e depois da viagem.”, conta Ludmila Sobral.

A proposta da agência, que surgiu através do anseio das amigas, vai além de oferecer destinos e passagens. A equipe procura entender profundamente as necessidades e desejos de cada cliente, proporcionando uma experiência única e enriquecedora. Cada proposta de viagem é cuidadosamente elaborada com base nas expectativas do cliente. A MAYA Travel auxilia na curadoria de destinos e reserva de hotéis e também oferece suporte em todas as etapas da jornada, desde sugestões de restaurantes até outras demandas específicas.

O símbolo, uma concha, vai além da associação com a praia. Ludmila explica: “Queremos que nossos clientes colecionem experiências conosco, assim como as pessoas colecionam conchinhas.” A concha simboliza o compromisso da MAYA Travel em oferecer não apenas viagens, mas memórias valiosas.

A empresa tem conquistado a confiança de clientes notáveis, incluindo jogadores de futebol como Lucas Kal, do América-MG entre outros de times como Lyon (França), Botafogo e Bahia. A fundadora Ludmila compartilha uma história emocionante de como a empresa participou de uma surpresa de Natal única para os familiares de um casal de clientes: “O casal comprou um pacote completo para a Itália aos pais e queriam a nossa ajuda para surpreendê-los. Para os destinos internacionais, nós já temos o hábito de sempre enviar um mimo da MAYA aos nossos clientes, mas nesse caso, a nossa equipe montou um kit todo personalizado com o espírito natalino para colaborar com a surpresa! O resultado ficou incrível!”

Ludmila enfatiza a importância das parcerias, revelando que Amanda Prigioli, uma influenciadora digital de viagens, foi uma das primeiras clientes da MAYA Travel. A confiança mútua entre a agência e Amanda foi tão sólida que a empresa a convidou para se tornar uma parceira oficial e contribuir para a visibilidade da MAYA Travel, compartilhando de maneira encantadora sua rotina e suas experiências de viagem.

O escritório se destaca no mercado por oferecer não apenas um serviço, mas a realização de sonhos. “Viajar é realizar sonhos, né? Participar desses momentos tão especiais e ter clientes que confiam no nosso trabalho é muito emocionante. Ficamos muito gratos de participar desses momentos,” afirma a fundadora.

Para o futuro, a MAYA Travel planeja consolidar sua posição como referência no turismo de luxo. A empresa busca expandir sua equipe e seu escritório, mantendo o compromisso com a qualidade e o atendimento personalizado. “A gente quer alinhar todos os processos este ano para poder alcançar coisas ainda melhores, pois sabemos que a nossa empresa tem um grande potencial.”