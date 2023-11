Maurício Meirelles Retorna com Webbullying: Agora Mirando a Geração Z

O comediante apresenta uma nova fase do projeto de sucesso após cinco anos de pausa

Após cinco anos de pausa, Maurício Meirelles está de volta com uma versão repaginada do seu famoso projeto Webbullying. Celebrando os 10 anos da criação do fenômeno de audiência que alcançou quase um bilhão de visualizações, o comediante traz uma novidade empolgante: o quadro agora será dedicado exclusivamente aos convidados da Geração Z.

Em entrevista, Meirelles brinca sobre a escolha do novo público-alvo: “Quero salvar a juventude, que está muito frágil e depressiva, precisando de sua consultoria digital.” Entre os famosos que já foram alvo do humorista estão Danilo Gentili, Tatá Werneck, Ana Clara, Valeska Popozuda, Léo Dias, Thiago Ventura, e outros.

Além do retorno do Webbullying, o espetáculo incluirá uma hora de textos novos no estilo de comédia reflexiva, característica marcante do trabalho de Maurício. A apresentação promete abordar temas ligados à atualidade e às novas gerações que estão surgindo no mundo.

As apresentações acontecerão no Auditório Genoma, em Governador Valadares, no feriado de 15 de Novembro às 18:00, e no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, no dia 16 de Novembro às 20:00. Os ingressos podem ser adquiridos nos respectivos sites de venda.

Serviço:

GOVERNADOR VALADARES – MG

Auditório Genoma

Colégio Genoma, R. Benjamin Constant, 357 – Centro, Gov. Valadares – MG, 35010-060

15 de Novembro – Quarta – Feriado | 18:00

Ingressos: aqui

__

IPATINGA – MG

Centro Cultural Usiminas

Shopping Vale do Aço – Av. Pedro Linhares, 3.900A, Ipatinga – MG, 35160-290

16 de Novembro – Quinta | 20:00

Ingressos: aqui