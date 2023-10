Mauricio Meirelles Retorna ao Rio de Janeiro com “Webbullying” e Novidades para a Geração Z

Celebrando uma década do projeto, o humorista retorna à capital carioca com o polêmico “Webbullying

O humorista Mauricio Meirelles está de volta ao Rio de Janeiro, trazendo consigo a polêmica e hilariante atração “Webbullying”. Celebrando uma década do projeto que o catapultou para a fama, Meirelles estará no palco do Teatro Clara Nunes, localizado no shopping da Gávea, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, sempre às 20h30. Uma oportunidade imperdível para os cariocas reviverem as gargalhadas que marcaram o período entre 2013 e 2019.

O “Webbullying” foi um fenômeno de audiência nas redes sociais, acumulando quase um bilhão de visualizações durante seu auge. Nesse quadro, Mauricio invadia as redes sociais de celebridades e amigos, criando piadas de todos os tipos com seus contatos, resultando em situações hilárias. Tamanha era sua popularidade que o projeto deu um salto para a televisão, tornando-se um dos destaques do programa “Pânico na Band” em 2016.

O que torna este retorno ainda mais emocionante é a novidade introduzida pelo comediante. Desta vez, o “Webbullying” será exclusivamente dedicado aos convidados da Geração Z, uma faixa etária que Meirelles tem abordado em suas apresentações em todo o país. Com seu inigualável senso de humor, Mauricio afirma: “Quero salvar a juventude, que está muito frágil e depressiva, precisando de sua consultoria digital.”

Famosos como Danilo Gentili, Tatá Werneck, Ana Clara, Valeska Popozuda, Léo Dias, Thiago Ventura e outros já foram alvo das piadas mordazes de Meirelles no quadro “Webbullying”, e é de se esperar que a nova geração seja igualmente surpreendida.

Além do esperado retorno do “Webbullying” com a Geração Z, o humorista presenteará o público com uma hora de textos novos, mantendo sua característica marcante de comédia reflexiva. Os temas abordados abrangem a atualidade e as novas gerações que estão moldando o mundo contemporâneo.

Para não perder esta oportunidade de rir e refletir com Mauricio Meirelles, anote na agenda: Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, às 20h30. E se você não conseguir comparecer em outubro, marque o dia 9 de dezembro, quando Meirelles fará uma segunda apresentação no mesmo local, também às 20h30.