Mauricio Meirelles conquista o Brasil e arranca risadas de 50 mil espectadores em turnê nacional

Quadro Webbullying leva humorista a 17 cidades e surpreende a Geração Z

O ano de 2023 se revelou um capítulo especial na carreira de Mauricio Meirelles, o renomado humorista brasileiro. Conhecido por seu quadro de Webbullying, Meirelles embarcou em uma jornada pelos teatros do Brasil, arrastando mais de 50 mil pessoas em sua onda de risadas e diversão.

Com 17 cidades percorridas e 56 apresentações, o comediante conquistou plateias de norte a sul do país. O Webbullying, que ganhou notoriedade na internet ao mostrar Meirelles trollando celebridades com seus próprios celulares, teve um novo alvo em 2023: a Geração Z.

Mauricio Meirelles não poupou críticas bem-humoradas à geração que frequentemente é alvo de debates e polêmicas. Surpreendentemente, os próprios integrantes da Geração Z foram os principais frequentadores dos teatros, buscando serem zoados pelo humorista.

Em entrevista, Meirelles comentou sobre a receptividade do público: “O incrível é que essa própria galera desta geração lotava os teatros. Eles iam lá para serem zoados e esta é a graça do humor, todos saberem que é uma brincadeira. Estou muito feliz por que por algumas horas fiz estas 40 mil pessoas que me assistiram esquecerem os problemas da vida e gargalharem um pouco.”

Para o ano de 2024, Mauricio Meirelles já tem novos planos. Em fevereiro, ele levará o Webbullying para os Estados Unidos e Canadá, e em maio a turnê seguirá pela Europa. Além disso, o quadro “Achismos” em seu canal do YouTube promete trazer novidades para os fãs.