Maurício Meirelles comemora sucesso do Achismos: ‘Meu projeto de vida’

O projeto fez com que o canal de youtube do humorista crescesse e hoje em dia tem mais de quatro milhões de inscritos

Comediante há 13 anos e conhecido por suas ideias inovadoras na tv e na internet, Maurício Meirelles está radiante com o sucesso do projeto que ele chama como projeto de sua vida: o programa Achismos que ele faz em seu canal do youtube.



No achismos, Maurício entrevista profissionais de determinadas áreas e faz perguntas, tirando todas suas dúvidas e seus achismos sobre cada assunto. As entrevistas vão ao ar duas vezes por semana.

“É o projeto da minha vida, estou muito realizado com isso. Cada entrevista nos faz pensar por um ponto de vista diferente: temas realistas, perguntas irreverentes, religiões, profissões, vícios, filosofias de vida. O convidado vai desde Barack Obama até um chinês anônimo”, conta Meirelles.

O convidado vai desde Barack Obama até um chinês anônimo”, conta Meirelles



O projeto fez com que o canal de youtube do humorista crescesse e hoje em dia tem mais de quatro milhões de inscritos. O conteúdo também e divulgado no facebook, instagram e no twitter de Maurício. A média de visualizações em cada vídeo é de meio milhão de pessoas.



“Desde o início do projeto que passamos a receber mensagens por email, DM e contatos no youtube de pessoas interessadas em participar do Achismos ou indicações de entrevistados. Ficamos muito felizes e honrados em receber esse contato espontâneo porque tem muita gente com histórias incríveis para contar, que queremos conhecer e expor nossos achismos”, finaliza o apresentador.

Assista as entrevistas no canal: https://www.youtube.com/c/MauricioMeirelles