Maurício Meirelles entrevista advogada que denuncia esquema sexual em cemitérios: ‘Vendem vídeos de mortos para pornografia’

Durante o bate papo, Dra. Carolina contou para ele sobre um esquema de exploração sexual de mortos que existe nos cemitérios

No quadro Achismos, projeto do youtube em que Maurício Meirelles entrevista profissional e tira todas as dúvidas e desvenda curiosidades de cada profissão, nesta semana, ele conversou com a advogada Dra. Carolina Maluf, que trabalha como tanatopraxista em cemitérios de São Paulo.



Durante o bate papo, Maurício foi surpreendido com uma denúncia que o deixou bastante preocupado. Dra. Carolina contou para ele sobre um esquema de exploração sexual de mortos que existe nos cemitérios.

Durante o bate papo, Maurício foi surpreendido com uma denúncia que o deixou bastante preocupado. Dra. Carolina contou para ele sobre um esquema de exploração sexual de mortos que existe nos cemitérios



“Quando é uma pessoa considerada bonita que morre, peritos fazem fotos e vídeos das partes íntimas das pessoas e vendem para o mercado pornográfico. Existem muitas fotos e vídeos de mortos nos sites de pornografia. Tem gente por exemplo que tem fetiche com morta vestida de secretária e paga para o perito colocar uma fantasia no defunto e mandar vídeos”.