Matuê e Teto se preparam para show no Festival de Verão de Salvador

Com 19 participações, os dois cantores de rap e trap nacional foram os artistas com mais apresentações em festivais no ano 2023

Ocorrerão neste final de semana, no domingo (28), as apresentações dos cantores Matuê e Teto, no Festival de Verão de Salvador. O show empolgante e imersivo planejado pelos artistas de rap e trap prevê a presença de uma banda nova e uma sonoridade distinta do que o público está habituado a escutar. A apresentação de ambos no Festival de Verão de Salvador dá sequência a grande quantidade de participações deles em festivais, totalizando 19 no ano de 2023.

“Sempre tivemos como objetivo elevar o alcance do rap nacional, priorizando os artistas do Nordeste e redefinindo os padrões do mercado musical e artístico no Brasil e, em breve, no mundo”, conta Clara Mendes, CEO da 30PRAUM, empresa que produz Matuê e Teto.

As carreiras de Matuê, Teto e Wiu (outro cantor de muita relevância pertencente a produtora) vem obtendo um grande crescimento e sucesso, sendo comprovadas com as presenças nos topos das plataformas de streaming de músicas e com as constantes realizações de shows. Além de produzir os cantores, a 30PRAUM, em 2023, expandiu a sua área de atuação ao começar a realizar festivais de música, como o Plantão (em Fortaleza – Ceará), que recebeu mais de 20 mil pessoas em sua primeira edição, acontecida no dia 20 de abril. Em 2024, em sua segunda edição, o evento será ampliado, tendo 2 dias de duração (19/04 e 20/04).

Segundo o “Mapa dos Festivais”, divulgado pela Billboard Brasil nesta quarta-feira (24), Teto é o primeiro artista como maior número de participações e o Matuê o quinto, o que corrobora com o crescimento do rap e do trap nos últimos anos, tanto no Brasil, quanto no exterior. Entre os 305 shows e as 19 participações em festivais no ano de 2023, a 30PRAUM conseguiu que seus cantores se apresentassem fora do Brasil, em países como Portugal e Inglaterra, consolidando o nome da empresa e dos artistas.