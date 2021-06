Matheus e Kauan é atração de live ‘São João Petra Origem Puro Malte’ para comemorar São João

No dia 25 de junho, evento on-line reunirá mais sucessos da música nordestina, como, Raí Saia Rodada, Dorgival Dantas, Eric Land e Jonas Esticado.

Para amenizar a saudade de São João, a festa mais esperada pelos nordestinos, a cerveja Petra Origem Puro Malte promove na próxima sexta-feira, dia 25 de junho, às 20h, uma live especial que vai reunir grandes nomes da música nordestina e nacional. O local escolhido foi a Vila Forró, em Campina Grande, palco de grandes eventos da cidade que tem o título de realizar o “Maior São João do Mundo”.

A proposta reforça as tradições da data, além de celebrar. A transmissão será via YouTube, pelo canal da dupla Matheus & Kauan. Quem acompanhar a live ainda poderá participar de um sorteio de um carro zero quilômetro.

A proposta reforça as tradições da data, além de celebrar. A transmissão será via YouTube, pelo canal da dupla Matheus & Kauan.

Promover esse evento é levar um pouco mais de alegria para as casas dos nossos consumidores. As atrações foram escolhidas com todo o cuidado para levar muito forró e sertanejo raiz para todo o país”, conta Eliana Cassandre, head de Marketing de Petra Origem Puro Malte e do Grupo Petrópolis.

“A marca Petra Origem Puro Malte, já tão apreciada pelos nordestinos, não podia ficar de fora de um momento tão importante, cheio de tradições e tão rico em experiências como é o São João no Nordeste. Promover esse evento é levar um pouco mais de alegria para as casas dos nossos consumidores. As atrações foram escolhidas com todo o cuidado para levar muito forró e sertanejo raiz para todo o país”, conta Eliana Cassandre, head de Marketing de Petra Origem Puro Malte e do Grupo Petrópolis.