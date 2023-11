MasterChef+ volta com tempero especial: a experiência dos cozinheiros maduros

Nesta terça-feira, 21 de novembro, às 22h30, a Band dará início à segunda temporada do MasterChef+, trazendo à tela uma competição culinária única que promete emocionar o público. Diferentemente das temporadas anteriores, esta edição reúne cozinheiros amadores com idades entre 60 e 86 anos, destacando a riqueza da experiência e sabedoria acumuladas ao longo dos anos.

A competição se inicia com a tradicional seletiva, onde vinte candidatos, provenientes de diversas regiões do Brasil, enfrentam as câmeras em rede nacional pela primeira vez. Cada participante terá a oportunidade de apresentar uma iguaria autoral, representando sua história de vida, na tentativa de conquistar um dos 12 cobiçados aventais, o passaporte imprescindível para a maior competição gastronômica do país.

Marisa Mestiço, diretora do talent show, destaca a grandiosidade e generosidade no coração desses concorrentes maduros. “A segunda temporada vem para mostrar o quão grandioso e generoso é o coração destes concorrentes maduros. Vai ser muito divertido e emocionante. São momentos de inspiração porque é empolgante você olhar para pessoas que já passaram por inúmeras situações, algumas delas não tão boas, e ainda estão com tanta vitalidade e vontade de vivenciar novas experiências.”

Ao longo de seis episódios, os competidores enfrentarão desafios inéditos, incluindo um bingo gigante, cozinha em dupla alternada, Caixa Misteriosa e, pela primeira vez, um desafio em equipe. A presença surpresa do pai de um dos jurados promete adicionar uma dose extra de emoção à competição.

Ana Paula Padrão, apresentadora do programa, destaca o MasterChef+ como uma de suas temporadas favoritas, ressaltando que os participantes estão ali não apenas para vencer, mas para se divertir e buscar alternativas de vida. “São participantes tranquilos, sensatos e que sabem exatamente por que estão ali. Claro que tem muita gente competitiva, porém isso não tira deles a possibilidade de fazer amizades, de se ajudar, de mostrar como é trabalhar todas as facetas de um ingrediente sem desperdício.”

Os pratos apresentados pelos participantes variam entre clássicos e reinvenções, incluindo opções como bode com pirão de leite, costelinha de porco com molho barbecue, steak au poivre, estrogonofe, cassoulet, pastelão de frango, polvo à galega, torta de pera, moqueca de banana-da-terra, curry tailandês com frutos do mar, arroz de pato e fajitas com guacamole e tortillas. Cada escolha reflete a diversidade e riqueza da culinária brasileira, evidenciando que todos entendem de comida afetiva.

Após a apresentação, os jurados, composto por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, avaliam cada prato e decidem se o participante deve ou não permanecer na competição. Aqueles que conseguirem dois ou mais votos favoráveis seguirão no embate.

Helena Rizzo destaca o MasterChef+ como uma experiência de aprendizado. “Temos muitas figuras incríveis, com trajetórias bem diferentes. Acho que precisamos escutar os mais velhos porque sempre existe algo para evoluir. Com eles, me sinto muito no lugar de aprendiz. Julgo a partir das minhas experiências, mas com abertura para ouvir cada um, pois há um respeito muito grande ali.”

A competição reserva momentos comoventes que prometem mexer com as lembranças dos espectadores que acompanham a atração desde 2014. Além disso, o mercado oficial do MasterChef, o Pão de Açúcar, oferecerá prêmios à dupla vencedora, incluindo R$ 25 mil no cartão Pão e 25 mil pontos stix para trocar por produtos. A Eisenbahn contribuirá com um curso profissional de sommelier de cervejas e um home bar completo, enquanto a Arcelormittal presenteará os vencedores com dois troféus exclusivos e equipará suas cozinhas com utensílios e eletrodomésticos feitos em aço.

Prepare-se para uma temporada emocionante, onde a cozinha se torna palco para a celebração da vida e da culinária brasileira, com sabores que transcendem o tempo e experiências que inspiram a todos.