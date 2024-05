MasterChef Brasil completa 10 anos com edição histórica

A maior competição gastronômica do país, comandada por Ana Paula Padrão reúne mais uma vez os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça para julgar uma disputa que vai misturar sabores incríveis, desafios emocionantes e muita inovação. A cozinha volta a ocupar um dos estúdios da sede da Band no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Erick Jacquin Henrique Fogaça Helena Rizzo

Vários pontos de luz foram colocados em todo o ambiente para privilegiar a iluminação. O restaurante também ficou mais amplo e ganhou uma integração entre as bancadas e o mercado. O palco é o destaque dessa nova versão, com elementos vazados que trazem movimento e contrastam com o espaço. Detalhes em dourado proporcionam um ar mais nobre e requintado. A mudança foi inspirada no movimento das chamas.

Carlinhos Mais posa com Henrique Fogaça e Erick Jacquin

Outra grande novidade é que o “QG MasterChef – Entrevista com o Eliminado”, que vai ao ar no Band.com.br, no Bandplay e no canal oficial no YouTube toda quinta-feira, às 19h, será apresentado pela atriz e cantora Mariana Belém e por Raul Lemos, vice-campeão da segunda temporada. A atração estreia no dia 30 de maio.

Para celebrar uma década na TV, a nova edição começará com uma pegada bem brasileira. Logo nos primeiros episódios, o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos de mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

Ana Paula Padrão

“O MasterChef se atualiza a cada ano, sempre falando sobre coisas que estão acontecendo agora. Creio que isso é o que faz o MasterChef ser tão assistido por 10 anos com a mesma intensidade e proporção, atraindo cada vez mais pessoas, especialmente no digital. Através da gastronomia, contamos um pouco da história que estamos vivendo. Essa é a nossa magia: estar aberto a tudo o que está acontecendo sem julgamento ou preconceito. Nessa temporada, vamos trazer a internet para dentro do programa. Convidamos diversos influenciadores que representam bem esse meio atualmente. Também vamos revisitar algumas provas que se consolidaram ao longo do tempo, como o leilão e a troca de ingredientes. A audiência ainda vai conhecer pessoas que se inscreveram muitas vezes, bateram na trave e, desta vez, entraram na competição”, revela a diretora Marisa Mestiço.

Desde a estreia, em 2014, a atração vem transformando a vida de milhões de pessoas e mudou a maneira do brasileiro de enxergar o ato de preparar alimentos. Expressões como “redução”, “confit”, “julienne” e “deglacê” passaram a fazer parte do vocabulário de muita gente.

“Cozinhar não é mais só uma forma de atender a uma necessidade fisiológica. Depois do MasterChef, passou a ser uma entrega de amor para a família. Quanto mais você conhece as técnicas básicas, melhores receitas é capaz de preparar, mais ingredientes consegue manipular e o universo em que você navega passa a ser mais abrangente também. Isso é muito bonito”, analisa Ana Paula Padrão.

“Antigamente, ser cozinheiro estava fora do radar das grandes profissões e hoje isso é visto de um jeito completamente diferente. Trabalhar com gastronomia é tão nobre quanto ser médico, engenheiro ou advogado, e as famílias se orgulham de quem resolve abraçar essa área que envolve tantos sacrifícios, mas também tanta arte”, completa a apresentadora.

Convidados famosos, que se declaram fãs do talent show, vão ajudar o júri a escolher quem merece garantir o avental. Entre os nomes estão Carlinhos Maia, Gkay, Catia Damasceno, Oli Natu, Jooj Natu, Edelson Ribeiro (Sobrevivente), Tainá Costa, Juju Salimeni, Vittor Fernando, Arthur Paek, Leonardo Bagarollo, Rafa Chalub (Esse Menino), Enaldinho, Jon Vlogs, Luiza Possi e Matheus Costa.

“São 10 anos no ar e cada temporada traz vários desafios diferentes. Dessa vez, o público pode esperar bons competidores, e temas diversificados. Como sempre, o MasterChef vai prender a atenção de todos os telespectadores”, adianta Fogaça, que tem se mostrado afiadíssimo nas avaliações. “Não acredito que eu intimide os concorrentes. Faço críticas, sejam elas negativas ou construtivas, e se o participante conseguir aceitá-las de forma positiva, ele consegue passar pelas etapas tranquilamente”.

Uma dinâmica inédita também promete mexer com os ânimos dos aspirantes ao troféu. Após a seletiva, os 23 cozinheiros amadores que conquistarem uma vaga serão divididos em dois grupos. Nos episódios seguintes, os telespectadores vão conhecer metade deles e só na quinta semana as duas turmas se encontram sem saber da existência uma da outra.

Com isso, quando eles acharem que o jogo já está em andamento, vão se dar conta de que o número de adversários é, na verdade, o dobro do que imaginavam, o que deixará todo mundo em pânico. Na ocasião, os participantes terão de fazer um bolo gigante em homenagem ao aniversário de 10 anos do MasterChef Brasil, que posteriormente será distribuído nas ruas de São Paulo.

“O MasterChef tem a limitação do tempo e as pessoas precisam aprender a pensar rápido em algo que possam entregar. A estratégia é fazer comidas deliciosas dentro dessas circunstâncias, esquecer as câmeras, os jurados e realmente priorizar o que sabem fazer”, aconselha Helena.

A edição contará com várias outras surpresas. Em alguns testes, os competidores terão de dar uma volta ao mundo preparando pratos internacionais que são pouco comuns por aqui. Novas técnicas e novos sabores serão explorados de um jeito nunca visto antes.

“Dez anos se passaram muito rápido. Nós não imaginávamos que estaríamos aqui depois de tanto tempo. O grande problema é que estou 10 anos mais velho, mas de resto foi maravilhoso, tem sido uma experiência muito boa”, dispara Jacquin, que ainda dá uma dica para quem deseja chegar à final.

“Primeiramente, eu avalio o preparo da comida, se ela está boa e bem-feita. Antes de tudo, isso é um jogo, então é necessário saber se aliar às pessoas e ficar do lado certo nas dinâmicas em equipe. Não é necessário ser sempre o melhor, mas sim mediano para não encarar a eliminação. O ideal é não se arriscar tanto para não sair mais rápido. É preciso manter o equilíbrio até o último episódio”, afirma o chef francês.

Celebridades que adoram comer bem darão o ar da graça nas gravações, como Blogueirinha, Nicole Bahls, Lucas Rangel, Alvaro, Pequena Lo, entre outros. Isso sem contar as Caixas Misteriosas, que serão ainda mais desafiadoras e com ingredientes pouco usados no dia a dia para deixar tudo mais complicado.

Já as provas em conjunto vão exigir não só habilidade como muita cooperação, liderança e tática. Quem vacilar, está fora. Os chefs também vão colocar a mão na massa. Em momentos especiais, cada jurado vai preparar um menu com a sua cara, ministrando uma verdadeira aula para todos os que estiverem assistindo.

Desafios icônicos como o Leilão MasterChef e o Muro prometem levar os concorrentes ao limite. As famosas torres voltam nesta temporada, assim como a confeitaria, considerada um pesadelo na vida de grande parte dos cozinheiros, mas que deixa todo mundo com água na boca.

Premiação

Além do troféu de campeão da 11ª temporada do MasterChef Brasil, grande símbolo da competição gastronômica mais famosa do país, o ganhador (a) vai embolsar o maior prêmio da história do programa: R$ 350 mil oferecidos pela Stone. Ele (a) ainda leva para casa um conjunto premium de panelas da marca Royal Prestige. A Brastemp vai doar uma cozinha gourmand completa que une design e performance. O vencedor (a) garantirá a loja Seu Espresso by Aram. Trata-se de uma rede de cafeterias acessível para quem sempre desejou ter seu próprio negócio. Para equipar a casa e, quem sabe, o seu futuro restaurante, a Camicado vai entregar R$ 50 mil em produtos. A Le Cordon Bleu oferecerá um curso completo na escola de gastronomia mais renomada do mundo. O segundo colocado também poderá fazer um curso de pâtisserie para aprender com os melhores profissionais da área.

Patrocinadores

“O MasterChef, um dos realities culinários de maior êxito mundial em audiência e faturamento, repete sua performance internacional também no Brasil. Produto consagrado nas plataformas da Band, é sucesso absoluto em vendas, tendo como parceiras comerciais marcas extremamente relevantes no cenário da comunicação e na vida dos brasileiros: Aram, Brastemp, Cacau Show, Italac, Nestlé (com Nescafé, Aveia e Receitas Nestlé), Royal Prestige e Stone (cotas master); Camicado, C6 Bank, Dona Benta, Petybon e Zero-Cal (cotas chef); e Vigor (top de 5 segundos). O nosso muito obrigado a todos esses clientes que acreditam na força de comunicação do Grupo Bandeirantes e à nossa equipe comercial pelo total empenho e dedicação demonstrados no processo de comercialização do reality”, afirma Walter Zagari, vice-presidente Comercial do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira a partir de 31 de maio, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.