Com Eduardo à frente na disputa, pela 1ª vez final de MasterChef Brasil contará com 3 talentos

A grande final acontece na terça-feira, 14, entre Eduardo, Kelyn e Isabella

Os fãs de MasterChef Brasil podem se preparar para uma ansiedade ainda maior na grande final da temporada. Dessa vez, pela primeira vez na história do programa, três cozinheiros disputarão o grande prêmio na telinha da Band: Kelyn, Eduardo e Isabella.

Vale tudo para passar na frente dos concorrentes e conquistar o paladar exigente dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça

A grande final da temporada de MasterChef Brasil está com data e horário marcado: terça-feira (14), às 22h30. Os cozinheiros amadores terão que fazer um menu completo para conquistar o paladar dos jurados, com entrada, prato principal e sobremesa. Os pratos deverão representar um pouco de cada um deles.

Além da transmissão na Band, o público também poderá conferir lives com os finalistas pelo TikTok. As transmissões acontecerão direto do Learning Village, hub de inovação e tecnologia localizado na Vila Madalena, em São Paulo, com cenário customizado, presença dos três finalistas e apresentação do músico Lucas Lima e da tiktoker Debora Gomes.





Os participantes já eliminados vão se reencontrar para colocar um ponto final em assuntos inacabados durante toda a temporada

“Estamos muito felizes com o sucesso desta temporada. As provas foram emblemáticas e tivemos tantos convidados que admiramos e que acompanham nossa jornada como fãs, que isso trouxe mais alegria para a nossa cozinha e inspirou nossos competidores. Queríamos presentear o público com uma grande final, linda e inédita! Ao longo de todos os episódios, nos propusemos a fazer diferente e, com tantos parceiros incríveis, isso se tornou possível mais uma vez”, enfatiza Marisa Mestiço, diretora do programa.

O melhor menu definirá o novo MasterChef Brasil

A final também contará com os participantes eliminados no mezanino. Já sobre as receitas, haverá as mais clássicas e outras mais arriscadas e elaboradas, passando até por um menu totalmente vegetariano, o que deixa os chefs intrigados. O melhor menu definirá o novo MasterChef Brasil.