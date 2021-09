MasterChef Brasil supera em 300% o resultado obtido na temporada passada

No TikTok, mais de 3.5 milhões de views já foram gerados em apenas cinco semanas após a estreia

A Endemol Shine Brasil, parte da Banijay, maior conglomerado de produção e distribuição de conteúdo independente do mundo, comemora os resultados digitais de um dos mais prestigiados e conhecidos reality shows do mundo, o MasterChef Brasil. Considerando dados das primeiras cinco semanas no ar na Band, às terças-feiras às 22h30, o programa conta com 32 milhões de views em seu canal oficial na web e supera em 300% o resultado obtido durante toda a temporada do ano passado.



“É admirável ver o alcance e o sucesso que o Master Chef representa em diferentes plataformas, para os mais distintos públicos, nos horários mais diversos. Isso só comprova a força do produto e a capacidade que esse formato tem de conquistar tanta gente”, diz Izabela Ianelli, Head de Digital da Endemol Shine Brasil.

Izabela Ianelli, Head de Digital da Endemol Shine Brasil



No YouTube, por exemplo, a nova temporada de MasterChef Brasil já apresenta crescimento médio de views em comparação a anterior. Os resultados obtidos durante as cinco primeiras semanas da 8ª temporada de MasterChef Brasil já são 46% maiores em relação à média de visualizações por episódio completo no YouTube no mesmo período da temporada passada.



O Instagram também apresenta resultados crescentes. Até o momento o perfil já revela crescimento de 109% em relação à média de usuários únicos alcançados, em comparação ao mesmo período da última temporada.



Apresentadores do MasterChef Brasil



Já no TikTok, mais de 3.5 milhões de views foram gerados nessas cinco semanas e o resultado representa 33% da performance total obtida na temporada passada, que durou 24 semanas.