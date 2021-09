MasterChef comemora 500 temporadas e mais de 10.000 episódios no ar

O programa que é fenômeno da culinária global atinge marco histórico

Por meio da Endemol Shine Brasil, a Banijay anuncia hoje que um de seus maiores formatos de sucesso ultrapassou a marca de 500 temporadas no ar desde seu relançamento em 2005.



Programa de culinária icônico, vencedor de vários prêmios e criado por Franc Roddam, o MasterChef tem impressionado o público há mais de trinta anos. Considerado o formato de televisão de culinária de maior sucesso pelo World Guinness Record, em 2017, houve até hoje 64 versões locais e mais de 10.000 episódios foram ao ar em todo o mundo. E, agora, o programa chega ao marco das 500 edições. Somente no ano passado, apesar das restrições de filmagem por conta da pandemia, houve 43 produções em 30 mercados.

Franc Roddam é o criador do programa



Lucas Green, Chefe Global de Operações de Conteúdo da Banijay, diz: “Atingir este marco é uma conquista fantástica para a família MasterChef. Embora ele permaneça fiel aos valores centrais do formato, cada versão é única, adaptando-se para celebrar as culturas individuais de cada região. As incríveis equipes em todas as 500 produções criaram oportunidades de mudança de vida para os participantes e proporcionaram entretenimento e momentos icônicos para milhões de telespectadores ao redor do mundo”.



A série original do Masterchef foi vista pela primeira vez na BBC em 1990, sendo exibida por 11 anos. Em 2005 Franc Roddam, em parceria com a Shine TV, redesenhou o formato da BBC Two, que depois passou para a BBC One em 2009. No mesmo ano, a Austrália tornou-se o primeiro território a adaptar o formato, sendo o final da temporada o programa de televisão mais assistido do ano no país. Mais de uma década depois, o remake do programa ainda desfruta de enorme sucesso, sendo o reality mais procurado de 2020 (Parrot Analytics).



Franc Roddam, criador do MasterChef, acrescenta: “Estou imensamente orgulhoso de Masterchef, programa que tem entretido milhões e transformado a vida de milhares de pessoas. Sou muito grato a todos que contribuíram para seu sucesso global e ajudaram a manter sua popularidade e frescor ao longo dos anos”.



MasterChef é um formato versátil, que continua evoluindo ano após ano, com versões que incluem MasterChef Junior, MasterChef Profissionais, MasterChef All Stars, MasterChef Celebrity e, mais recentemente, MasterChef Sênior, provando ser incrivelmente popular. Além disso, seu alcance de mercado está em constante expansão, com novos territórios e incluindo quatro versões na Índia. Não há dúvidas de que o MasterChef é um show que transforma vidas, com mais de 100 ex-participantes que tornaram-se chefs profissionais.

Apresentadores do MasterChef Brasil



O programa também contou com vários rostos conhecidos, dentre eles, Dalai Lama, Michelle Obama, Príncipe Charles e sua mulher, Camilla Rosemary Shand (Duquesa da Cornualha), e alguns dos melhores chefs do mundo, incluindo Massimo Bottura, Heston Blumenthal, Marco Pierre White, Gordon Ramsay, Rick Stein e Nigella Lawson.

Michelle Obama, Massimo Bottura e Nigella Lawson são alguns rostos conhecidos que já participaram do programa



Além disso, as produções de MasterChef em todo o mundo estão com foco na sustentabilidade, com mais de 75% de reaproveitamento de alimentos sendo doados. Na temporada 12 do MasterChef Austrália, um total de 95% de resíduos alimentares e mais de 39.000 pedaços de papel foram poupados. A versão mais recente na Alemanha construiu seu estúdio inteiramente a partir de materiais reciclados e/ou ecologicamente corretos, economizando pelo menos 3,7 toneladas de plástico.