Marthina Brandt troca presentes de aniversário por doações para moradores de rua

A empresária e diretora do Miss Brasil recolheu kits de alimentos para ação social

Marthina Brandt completou 30 anos no último dia 31 e resolveu celebrar a data de uma maneira um pouco diferente. Em vez dos tradicionais presentes, a empresária gaúcha optou por kits de alimentos, que foram destinados a moradores de rua do centro de São Paulo, na última quinta-feira (3).

A iniciativa veio com o agravamento de casos de covid-19 e o consequente aumento de pessoas em situação de rua.

”Há famílias morando nas ruas e, muitas vezes, por não conseguirem pagar o aluguel de um imóvel, por conta do desemprego”, explica.

Marthina também contou que, graças a essas ações, já conseguiu retirar algumas pessoas das ruas e empregá-las. Serão 350 kits compostos por marmitas, biscoito, achocolatado, água, além de roupas para a doação.



Além da ação, a diretora do Miss Universo Brasil também vai celebrar seu aniversário em uma reunião intimista na sexta-feira (4), em conjunto com a empresária Fabi Saad. Todos os convidados serão testados para covid-19 antes de entrar no evento.

“Sempre passei o meu aniversário de forma discreta. Nunca foi uma data muito esperada. Diferente de agora. Com a maturidade aprendi a ser mais grata. Tenho vivido uma fase de muitas reflexões e aprendizados e com isso veio uma vontade enorme de celebrar a vida e os meus 30 anos. Animada é pouco!”