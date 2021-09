Mart Minas comemora 20 anos com expansão

A marca é uma das principais cadeiras supermercadistas do país e está entre as 3 primeiras redes mineiras do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS)

Mart Minas é uma rede de atacarejo fundada em 2001 no município de Divinópolis, interior de Minas Gerais, pelo empresário Murilo Martins. Com muito trabalho, a marca está expandindo por todo o país e tem muitos motivos para comemorar os 20 anos. Para celebrar junto aos clientes, a empresa fará algumas ofertas especiais, além de sorteios de carros e vales-compra.



Apenas oito anos após a inauguração do primeiro Mart Minas, o fundador já conseguiu estabelecer a marca em outras quatro cidades. Em 2011, a empresa ganhou um novo sócio, Rono Neves, e deu sequência ao plano de expansão. Atualmente, o Mart Minas possui 46 lojas e atende aproximadamente 700 cidades, contando com um mix de mais de 10 mil produtos.

“No decorrer destes 20 anos procuramos proporcionar aos clientes uma boa experiência em nossas lojas, oferecendo conforto e variedade de produtos a preços competitivos. Além de estarmos presentes nos lares mineiros, também temos conquistado cada vez mais os pequenos comerciantes locais que compram em grande escala para padarias, pizzarias, bares, hotéis, etc”, afirma Filipe Martins, Diretor Comercial/Marketing da rede.



As duas décadas do Mart Minas serão comemoradas em grande estilo. A rede vai sortear 20 carros e 2 mil vales-compra no valor de R$150. Para participar, os clientes devem informar o CPF no caixa após as compras e se cadastrarem no site www.aniversario.martminas.com.br. A campanha vai do dia 1º de setembro a 15 de outubro e quem participar do Club Mart tem chances em dobro de ganhar.





Os diretores da rede ainda prometem mais. Mesmo já sendo referência, a equipe do Mart Minas pretende ampliar o alcance e inaugurar mais cinco lojas até o fim do ano, totalizando 51 em todo estado e gerando mais empregos em Minas Gerais.