Marpa Gestão Tributária patrocina Thiago Wild para Roland Garros

A Marpa Gestão Tributária anunciou seu novo patrocínio ao tenista Thiago Wild, que está em grande fase no circuito internacional. Recentemente, Wild estreou com uma vitória contundente no Torneio de Lyon, na França. Na última terça-feira, o número 1 do Brasil venceu o espanhol Pedro Martínez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, avançando para a segunda rodada, que equivale às oitavas de final.

Marpa Gestão Tributária aposta em Thiago Wild para conquistar Roland Garros

Thiago Wild está em um excelente momento em sua carreira. Nesta semana, ele alcançou a 58ª posição no ranking mundial, a melhor de sua trajetória até agora. No Torneio de Lyon, Wild finalizou sua preparação para o segundo Grand Slam da temporada, o prestigiado Torneio de Roland Garros, que começa hoje em Paris. A estreia de Wild está marcada para esta segunda-feira, contra o francês Gaël Monfils, na quadra principal Philippe Chatrier.

Patrocínio visa fortalecer a carreira do tenista enquanto contribui para causas sociais no Brasil

O patrocínio ao tenista é uma iniciativa dos sócios da Marpa Gestão Tributária, Eduardo Bitello e Michael Soares, que demonstram seu compromisso com o esporte e com causas sociais. Em uma ação especial, Thiago Wild vai autografar uma camisa, cuja venda terá toda a renda revertida para ajudar famílias no Rio Grande do Sul. Este gesto reforça o compromisso da Marpa e de Thiago Wild em contribuir para o bem-estar social, além de seus focos no esporte.

Thiago Wild e Marpa Gestão Tributária unem forças em Roland Garros

Com o suporte da Marpa Gestão Tributária, Thiago Wild espera alcançar novos patamares em sua carreira, começando com um desempenho sólido em Roland Garros. O apoio da empresa não só fortalece a presença do atleta nos torneios internacionais, mas também destaca a importância de iniciativas que combinam esporte e responsabilidade social.

A Marpa Gestão Tributária vê em Thiago Wild um talento promissor e está confiante de que este patrocínio trará benefícios mútuos. Para Thiago, a parceria representa uma oportunidade de se firmar ainda mais no cenário internacional, enquanto continua sua ascensão no ranking mundial. Para a Marpa, é uma forma de reforçar seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e a promoção de ações sociais que fazem a diferença na vida de muitas pessoas.

À medida que Thiago Wild avança no torneio, todos os olhos estarão voltados para seu desempenho em Paris, agora impulsionado por este importante apoio. A estreia contra Gaël Monfils promete ser um teste desafiador, mas com a confiança e o suporte da Marpa Gestão Tributária, Wild está preparado para enfrentar e superar os desafios que surgirem em seu caminho.