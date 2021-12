Marketando: inspiração e educação empresarial gratuita na TV e Youtube

Programa focado em empreendedores é sucesso na TV e na internet

O programa que começou na internet em 2017, em 2021 ganhou cara nova e desde o começo do ano ganhou espaço na TV. ​

Com apresentação do publicitário Rafael Lazzaro, o Marketando agora tem uma nova roupagem, o programa do empreendedor(a) agora traz além de dicas, entrevistas exclusivas e histórias inspiradoras. Com suporte de Viviane Gonçalves e Vitor Júlio, bom humor é o que não falta para prender atenção de uma audiência cada vez maior.

Fechando o ano com 40 entrevistas, o Marketando já trouxe nomes de peso, com histórias vitoriosas para inspirar os telespectadores. Já passaram pela poltrona: o comediante Evandro Santo, o bispo Júlio Vertullo, o ator Felipe Oliveira, a ex-BBB Adélia Soares, a jornalista Analice Nicolau e o cantor internacional Axel.

Rafael Lazzaro

Para quem está começando um empreendimento ou para quem já está no mercado há muitos anos, Marketando é o programa certo para quem quer sair da caixinha. De dicas de vendas a saúde mental, desenvolvimento humano ao marketing, enfim, os empresários(as) agora tem um programa para chamar de seu!

Analice Nicolau

O programa é transmitido pela Rede Alto Tietê TV, nos canais 15 e 527 HD na NET e CLARO TV, todos os dias às 20h, com entrevistas inéditas toda segunda. Pra quem não tem acesso ao canal fechado, as entrevistas são disponibilizadas no Youtube de forma gratuita.