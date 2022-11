Marissol Savagin dá dicas como brilhar no visual para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo

A especialista conta suas apostas para arrasar nos eventos que envolvem os jogos e revela o look da sorte para a final

Poucas coisas unem mais o brasileiro do que uma paixão nacional: o futebol. Com a Copa do Mundo chegando no dia 18 de novembro, é hora de tirar os looks verde e amarelo do armário para torcer pelo hexa. Pensando nisso, a it-girl especialista e m moda Marissol Savagin dá dicas de como montar visuais incríveis para assistir aos jogos em qualquer ocasião, do happy hour a uma festa, usando e abusando das cores da bandeira. Confira:

Quase verão

Diferente do tradicional, esse ano o campeonato será próximo ao verão. As altas temperaturas somadas aos abraços calorosos a cada gol com certeza pedem roupas frescas. Para não perder o estilo, a ex-miss São Paulo afirma que é hora de apostar em tecidos mais leves como linho, seda e tricoline.

Marissol Savagin dá dicas de como montar visuais incríveis para assistir aos jogos em qualquer ocasião, do happy hour a uma festa, usando e abusando das cores da bandeira

Do trabalho para o jogo

Alguns jogos cairão em dias de semana, durante a tarde. Para quem vai direto para o happy hour, mas não vai deixar de estar com o visual da torcida, Marissol dá dicas de como dar aquele toque, sem perder a elegância:

“Aqui o segredo é apostar em acessórios verdes, amarelos e azuis. Pode ser um colar, pulseira, lenço, bolsa ou até mesmo na make. Para quem não abre mão da camisa da seleção, está liberado levar e jogar por cima mesmo de looks mais formais”.

Monocromáticos

Visuais de uma única cor já estavam entre as maiores tendências para essa primavera/verão, assim como o verde também é uma das cores da temporada. Então é uma aposta certeira.

“Looks monocromáticos estão super em alta, então pode abusar de uma das cores da bandeira da cabeça aos pés. Além disso, eles te farão parecer mais alta e magra”, afirma.

Brazilcore

Após ícones da moda como Hailey Bieber e Alex Consani aparecerem em suas redes sociais usando as cores do Brasil, nasceu uma nova tendência. O Brazilcore veio com tudo e segundo Marissol, continuará forte. “Durante a Copa, com certeza veremos muito.. Depois do campeonato, principalmente se o Brasil ganhar”.

Para Marissol, caso o Brasil chegue à final, o traje já está escolhido

Discretas x extravagantes

Para quem quer estar a caráter, mas prefere opções mais discretas, pode lembrar do centro da bandeira. Branco e azul garantem a elegância do visual, sem sair do clima da Copa.

Já para quem quer causar, é hora de investir em muito brilho. “Se você vai assistir aos jogos em alguma festa, ou só quer brilhar mesmo, pode usar peças com lantejoulas e paetês, por exemplo”.

O look pé-quente

Cada um com as suas superstições, o importante é torcer. Para Marissol, caso o Brasil chegue à final, o traje já está escolhido. “A aposta será no verde! Sorte e esperança rumo ao Hexa!”.