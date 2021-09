Estreia da nova temporada do ‘Minha Canção’ recebe Marisa Monte para falar de seu novo disco

Em conversa com Sarah Oliveira, a cantora relembra fatos marcantes da carreira e comenta sobre o lançamento de ‘Portas’

O programa ‘Minha Canção’, da Rádio Eldorado (FM 107,3 – SP), estreiará a nona temporada na sexta-feira (24). Com apresentação de Sarah Oliveira, o primeiro episódio contará com a presença ilustre de Marisa Monte, é a primeira entrevista exclusiva que a cantora concede a uma emissora de rádio desde que lançou o álbum ‘Portas’, em julho deste ano.

Durante o bate-papo, Marisa relembrou momentos significativos de sua carreira e comentou sobre a inspiração em grandes nomes da música brasileira em sua obra e vida. “Você não sabe o quanto eu aprendi de mim mesma ouvindo Cartola, Velha Guarda e as minhas próprias músicas. O saber dos autores perpetua, isso ajuda a gente a se conhecer. A música me traduz sentimentos, propõe universos lúdicos e poéticos”, declara a artista.

Sobre seu novo trabalho, ‘Portas´, a cantora salientou a importância de compor em tempos pandêmicos. “Fico feliz em ter produzido durante a pandemia e conseguir lançar mais um disco. Temos de auxiliar a cultura brasileira a se reafirmar não só como valor material, mas também, pela geração de riqueza e trabalho. A cultura também move o Brasil”, afirma.

Sarah Oliveira apresentadora da Rádio Eldorado (FM 107,3 – SP)

O episódio de sexta-feira será dividido em duas etapas e terá depoimentos de grandes personalidades da música, incluindo a compositora Leci Brandão, Chico Brown e Arnaldo Antunes, além do consagrado ator Wagner Moura. Durante a nona temporada, o ‘Minha Canção’ ainda homenageará nomes como Erykah Badu, Cassiano e Sarah Vaughan. O programa vai ao ar na Rádio Eldorado FM 107,3 e no site radioeldorado.com.br todas as sextas-feiras às 17h, com reapresentação aos domingos, no mesmo horário. Também é disponibilizado em formato de podcast e distribuído em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcasts.