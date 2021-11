Marinho conta que após facada, Michele pediu para ele imitar Bolsonaro: ‘Inacreditável’

Marinho ainda contou os bastidores da recente entrevista de Bolsonaro a Jovem Pan e da briga ao vivo

Marinho foi o convidado de Rica Perrone no programa ‘Cara a Tapa’. Durante a entrevista, o apresentador, que por anos foi muito próximo da família Bolsonaro, contou que quando Jair quase morreu após levar uma facada na barriga, foi ele quem contou para Michele sobre o ocorrido e que ela fez um pedido bem inusitado para ele:

“Eu avisei a Michele da facada. Teve um momento bem surreal da facada. Entrou ou não entrou, qual taxa de hemorragia, que vai acabar gerando um dano irreversível. Você tem que ter frieza neste momento, você está lidando com uma esposa que está aflita e você tem que transmitir tranquilidade na medida do possível e eu que fui o portador da má notícia. No primeiro momento ela ficou bem serena, depois ficou bem fechada, sem entender. Teve um momento que ela pegou nas minhas mãos, fechou os olhos e pediu para eu falar com ela com a voz dele. Eu falei: ‘Mi, vai dar tudo certo, vamos ter fé em Deus’. Rolou isso, foi inacreditável”.

Ele também abriu o jogo e contou os bastidores da recente entrevista de Bolsonaro a Jovem Pan, quando ele e o presidente tiveram uma briga ao vivo e dias depois Marinho pediu demissão da emissora. Segundo o apresentador, no primeiro momento, Emilio Surita o apoiou e não queria que Marinho deixasse o Pânico:

“Emilio Surita fez de tudo para eu me manter, me ofereceu férias, disse que falaria o que eu quisesse no ar”.

Marinho garante não se arrepender de ter brigado com o presidente da república ao vivo: “Minha sensação foi de missão cumprida naquele momento, eu expus a fragilidade do presidente. Foi traumático, mas foi necessário. No intervalo, Emilio olhou para mim e disse assim: ‘maravilhoso’. Ele gosta da audiência. Furei a bolha. Nos últimos 3 meses foram 36 convidados de cunho político, 33 bolsonaristas”.