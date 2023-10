Marina na América: conheça a mineira que de faxineira se tornou sucesso na web

Marina Benicio deixou João Monlevade para viver nos Estados Unidos e inspirar quem a acompanha

Marina Benicio ou simplesmente “Marina na América”. Essa é a mineira de João Monlevade que deixou sua terra natal para viver nos Estados Unidos e após 17 se tornou sucesso na web com milhares de seguidores.

Marina mostra aos seguidores o país de uma forma autêntica e diferenciada



“Coragem e determinação são palavras que representam muito bem minha vida”, assim se define Marina. Em 2004, ela passou por um divórcio e buscava recomeçar a vida ao lado da filha, então com 6 anos. Neste cenário, ela encontrou o amor de sua vida através de um bate-papo online e decidiu largar tudo e embarcar rumo aos Estados Unidos para viver com o atual marido, um brasileiro que morava na Flórida.

Marina na América vive com o marido e os filhos nos Estados Unidos



Em solo americano foram 17 anos atuando como faxineira. “No início, não falava inglês, estava longe dos familiares e tinha medo de contar para filha, que ficou no Brasil, que estava grávida. Bryan nasceu no ano seguinte, em 2005”. Dez anos se passaram e ela conseguiu romper grandes barreiras: aprendeu a dirigir, a falar uma língua nova e conseguiu levar a primeira filha para morar com ela na Flórida e em 2014 deu à luz a Sophia.

“Com determinação e fé, é possível transformar nossas vidas e alcançar nossos sonhos”, diz Marina

Créditos: Leila Soares/Instagram



A mineira conta que chegou a limpar até 5 casas no mesmo dia e que já passou muitas noites em claro, chorou de saudades da família e jamais imaginava onde iria chegar. Após anos de trabalho como faxineira, mesmo sem ter a mínima ideia do que era o mundo digital, se aventurou em uma nova jornada em busca de mudança.



COm seu canal na internet, Marina teve um crescimento rápido e surpreendente, mesmo com a falta de apoio inicial do marido. Na web, ela se tornou Marina na América, provando para todos que duvidaram que a internet pode sim ser um trabalho digno e lucrativo e hoje conta com centenas de milhares de seguidores.



“Através da determinação e energia contagiante, alcancei metas e objetivos, além de tocar a vida de muitas pessoas e inspirar quem me acompanha. Hoje, meu marido se tornou meu maior apoiador e parceiro, admirando a força, persistência e fé em Deus que demonstro em tudo que faz”, afirma.



Marina na América reconhece que nada aconteceu por acaso. Suas experiências e dores falam diretamente com aqueles que se inspiram em sua história, em sua força e na sua fé inabalável. Ela é um exemplo de superação e prova viva de que, com determinação e fé, é possível transformar a vida e alcançar os sonhos. Hoje, a mineira compartilha seu dia a dia nos Estados Unidos através do Instagram, Facebook e YouTube, mostrando aos seguidores o país de uma forma autêntica e diferenciada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Além de compartilhar a vida nas redes sociais, realizo um trabalho social que oferece ajuda a pessoas em depressão e famílias necessitadas nos Estados Unidos”, pontua Marina.