De planta a top 8 de ‘’A Fazenda’’: entenda a trajetória de Marina Ferrari

Diminuída por participantes durante todo o reality, a empresária conquistou o público jogando limpo e vivendo todas as experiências do programa da Record

Considerada uma das “plantas” no início de “A Fazenda 13”, e muito diminuída por alguns participantes, a influenciadora Marina Ferrari vem provando que é merecedora de estar no TOP8 da edição e chegar até a final devido a uma trajetória cheia de fortes emoções, mostrando que de planta, não tem nada e ganhando o carinho do público. Inclusive, em recentes enquetes, Marina está no TOP3, ficando atrás apenas de Mileide Mihaile e Rico Melquiades.

Mesmo, de cara, sendo vítima de pré-julgamento sobre sua condição financeira e, se chateando, rebateu as falas de alguns colegas de confinamento e aos poucos foi provando o quanto é uma mulher batalhadora. A peoa também não se intimida quando precisa expor sua opinião, como foi o caso envolvendo Erasmo Viana, o ex peão tinha algumas falas que consideradas machistas.

Nas primeiras semanas do reality, se envolveu com Gui Araújo e viveu um breve romance com o ex peão, que não durou devido a algumas falas do participante e a falta de reciprocidade, os fãs torcem para um possível romance com o peão, Arcrebiano Araújo.

E mesmo sendo amiga do influenciador, Rico Melquiades, desde antes do programa, Marina também não teve medo de se afastar do influencer quando julgou que as atitudes do peão estavam interferindo na boa convivência da casa. Mas, após a mudança de atitude do amigo, a alagoana resolveu se distanciar de pessoas em que considerou fazer um jogo com o qual não concordava, se resolveu com Rico e estão jogando juntos nesta reta final. Na última roça, foi a mais votada pelo público para permanecer no jogo, tendo acumulado mais de 40% dos votos, na disputa que foi recorde de votos da edição e que eliminou a influenciadora, Dayane Mello.

Marina pode não fazer o perfil “barraqueira”, mas, com certeza, é uma das que que mais levou sua essência para dentro do reality.