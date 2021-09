Marina Ferrari tem linha de maquiagens e esgotou as vendas de seus primeiros batons em 2018

Assim como fez Juliette, no “BBB 21”, Marina Ferrari também mostra um pouco de seu lado “maquiadora” no reality da Record

Há quem diga que Marina Ferrari passa o dia todo se maquiando em “A Fazenda 13” (RecordTV) não é mesmo? Quem acompanha a empresária, sabe bem que ela está realmente se entregando ao jogo. Mas, vale destacar que a alagoana também é criadora de uma linha de maquiagens e, ao lançar seus primeiros batons em 2018, esgotou rapidamente as vendas: uma coleção de 15 cores.

Para o reality, Marina levou alguns ítens de sua linha de maquiagem e vem mostrando – assim como fez Juliette, no “BBB 21”, um pouco de seu lado maquiadora. Booster, primer, base, corretivo, rímel, LipTint, três cores de gloss, iluminador corporal, paleta de sombras, bruma fixadora, delineador em gel, três modelos de esponjas e seis modelos de pincéis foram na mala da empresária e estão sendo exibidos diariamente na tela da Record.

Considerada uma das maiores influenciadoras do Nordeste, Marina conquistou também o Brasil

Além disso, Marina, que é graduada em Administração, estudou maquiagem fora do Brasil, e se formou na Make-Up Artist & Beauty Artist pela Make Up For Ever, além de ter feito cursos no Senac e Instituto Embelleze.

Considerada uma das maiores influenciadoras do Nordeste, Marina conquistou também o Brasil. Com vídeos tutoriais, produção de conteúdo próprio que varia de beleza, fitness, viagens, ela sempre busca oferecer entretenimento com bastante criatividade.

“Sempre quis ter o meu, sempre quis batalhar, mostrar que posso mais, principalmente para quem me julgava, para quem me criticava. Sempre batalhei bastante, queria ser diferente, queria mais, eu tinha muitos sonhos e graças a Deus eu estou realizando um por um”, conta a empresária em entrevistas antes do confinamento.



Com vídeos tutoriais, produção de conteúdo próprio que varia de beleza, fitness, viagens, ela sempre busca oferecer entretenimento com bastante criatividade.

Além da linha de maquiagem, a peoa tem uma linha de produtos para o cabelo que leva o seu nome. E também é proprietária do salão de beleza “Espaço Marina Ferrari”.