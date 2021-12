Linha de maquiagens de Marília Mendonça, com batom superstar, é lançada

Cantora se preparava para lançar sua primeira linha de maquiagem em collab com Océane

Na última terça-feira, (14), a linha de maquiagens da cantora Marília Mendonça foi lançada: “Marília Mendonça by Océane: Inspiração que não pode acabar”, fruto de uma parceria já feita há um ano entre a artista e marca famosa.



A linha de maquiagens da cantora Marília Mendonça foi lançada: “Marília Mendonça by Océane: Inspiração que não pode acabar”, fruto de uma parceria já feita há um ano entre a artista e marca famosa

Dona Ruth Moreira, mãe da cantora, deu todo o aval para o lançamento, adiado em doze dias devido a trágica morte da artista no começo de novembro, e ressaltou o carinho da filha pelo projeto: “Marília estava muito empolgada com essa parceria. Desde o começo, me pedia opinião sobre quais cores escolher para os produtos que melhor representassem o estilo dela naquele momento. Ela dizia que eu iria amar a linha de maquiagem e realmente ficou linda. Nada mais justo do que fazer acontecer agora o desejo da minha filha”.

Uma segunda coleção, também toda desenvolvida por Marília e já em produção, será lançada em meados de 2022

Todos os produtos trazem muita durabilidade, pensado justamente nas horas a fio que a cantora precisava passar com a maquiagem impecável, essa decisão impactou as escolhas da equipe de produto da marca. Parte das vendas será revertida em prol de obras e causas sociais que ela apoiava. Uma segunda coleção, também toda desenvolvida por Marília e já em produção, será lançada em meados de 2022.

Os produtos pensados para a coleção partiram do princípio da relação da Marília com a maquiagem através dos seus shows:

Batons Líquidos de Efeito Matte:

Batons Líquidos de Efeito Matte

Paleta de Sombras com seis cores:

Paleta de Sombras com seis cores

Paleta de iluminadores:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paleta de iluminadores

Blush:

Blush

Caneta delineadora:

Caneta delineadora