Marília Mendonça lança música nova pouco antes de morrer

Música “Fã Clube” – feat com Maiara e Maraisa, foi lançada horas antes da morte da cantora. Fãs se despedem da cantora e lamentam a perda da musa

O Fenômeno da música sertaneja, Marília Mendonça, faleceu nesta sexta-feira (5), num trágico acidente de avião. A cantora sempre deixou todo mundo apaixonado ou naquela sofrência com suas músicas, que passaram a ser conhecidas por conta de “Amante não tem lar”, um de seus maiores sucessos.







Pouco antes de morrer, Marília ligou para alguns fans para divulgar a música nova

Nesta sexta feira, 5, a cantora havia lançado mais um sucesso nas plataformas de música, junto com suas parceiras quase que inseparáveis Maiara e Maraisa e já é o 8º na lista de mais ouvidos do YouTube. A música se chama Fã Clube e fala de um romance muito bem-sucedido e viciante, elogiando o date. Além disso, a Marília, simpática e tão amada pelos fãs, para mostrar o quanto é recíproco este amor, fez ligações para seus fãs clubes para saber se tinham ouvido a música, logo após o lançamento! Um carinho que com certeza eles não se esquecerão.

Nos comentários, diversas pessoas lamentaram a morte precoce da cantora

Depois da notícia, fãs postam frases de solidariedade à família e se despedem da cantora. Com certeza todos nós fazemos parte do seu Fã Clube, Marília. É uma grande perda para todos que conhecemos o seu trabalho.