Marília Mendonça emociona fãs em rede social com declaração para a mãe, um dia antes de morrer

Cantora fez homenagem e organizou parabéns para a mãe nesta quinta-feira, (4)

A cantora Marília Mendonça, que foi vítima de um fatídico acidente de avião nesta sexta (5), havia feito um post aniversariando sua mãe que completou mais um ano de vida nesta quinta, (4). O aniversário ficou marcado por ser um dia antes do falecimento da filha.

Marília e a mãe, Ruth Moreira

No post a cantora fala o quanto cresceu e fez a surpresa sozinha para a mãe. A Rainha também postou vários cliques com a mãezona e fala ainda que o mundo seria mais bonito se existissem mais pessoas como sua mãe, Ruth.

O filho da cantora também está de aniversário próximo, no dia 16 de dezembro, fará dois anos. No momento o Léo, filho de Marília, encontra-se com o pai, Murilo Huff, que horas antes havia postado um vídeo com o pequeno.