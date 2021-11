Marilia Mendonça e outras quatro pessoas morrem em acidente de avião em MG

Cantora estava a bordo da aeronave que caiu perto de cachoeira no interior de MG; bombeiros confirmaram a morte de todos os presentes

Marília Mendonça e outras quatro pessoas morreram em um acidente aéreo, nesta sexta-feira (5), em Caratinga, em Minas Gerais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém sobreviveu.

O avião teria cai por volta das 15h desta tarde, o aeroporto fica a 500m do local do acidente. Ainda não se sabe as causas do acidente.

A assessoria da cantora confirmou em primeiro momento que Marília passava bem, assim como os outros passageiros e piloto.

A informação da morte foi confirmada por bombeiros no local. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais.

Sobre a aeronave, foram divulgadas informações de que o avião estava em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo.

No final de semana, a cantora cumpriria agenda de shows.