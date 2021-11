Marília Mendonça – A infância da menina do interior de Goiás que ganhou o Brasil

A cantora morreu, mas deixou uma legião de fãs e um legado emocionante

Considerada um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, Marília Mendonça nem imaginaria quando criança que conseguiria chegar aonde chegou. A cantora morreu após a queda um avião nesta sexta-feira, 5, mas o legado deixado por ela será lembrado pela eternidade.

Infiel tem mais de 546 milhões de views no Youtube

A cantora nasceu na pacata cidade de Cristianópolis, localizada a 91 quilômetro de Goiânia-GO. Ela acabou sendo criada pela família na capital do Goiás e teve o primeiro contato com a música ainda pequena, quando cantava na igreja. Aos 12 anos, a pequena Marília já encantava a todos com as lindas composições e o grande talento.

Aos 22, Marília Mendonça vira a artista mais ouvida do país

Conquistando aos poucos o coração das pessoas através da música, Marília começou a criar contatos importantes no setor. Ela escreveu canções para João Neto & Frederico, Wesley Safadão, Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Jorge & Matheus, Cristiano Araújo e muitos outros.

Marília Dias Mendonça nasceu em 22/07/95 foi uma cantora, compositora e instrumentista brasileira, um dos nomes de maior repercussão e influência na música nacional

Apenas no início de 2014 que a artista se lançou como cantora, lançando o primeiro EP. O sucesso como Marília Mendonça veio em 2016, quando lançou a canção “Infiel”, que foi ouvida em todos os cantos do Brasil. A partir disso, a cantora se tornou um verdadeiro fenômeno da música sertaneja, abrindo portas para vários outros artistas.