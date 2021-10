Executiva Marilia Lima assume direção de marketing para a América Latina da Gilbarco Veeder-Root

A diretora de marketing quer ser uma agente transformadora, em um mercado em plena evolução junto a empresa que impulsiona o progresso real

A executiva Marilia Lima assumiu a direção de marketing da Gilbarco Veeder-Root para a América Latina, nesta semana, devido a vivência internacional e diversificada que trazem a ela uma visão global, escalada regionalmente. Graduada em Administração pela UFP (Universidade Federal de Pernambuco) com MBA em Marketing pela FGV, trabalhou como gerente global de marketing estratégico de soluções digitais na Alemanha, onde tem certificação executiva em Gestão de Marcas pela Otto Bensheim School of Management.

“Marília é uma profissional orientada a resultados, com muita energia e uma experiência que vai agregar muito valor ao nosso negócio. Ela ingressa na companhia com o objetivo de expandir e fortalecer a marca, impulsionando a transformação digital e contribuindo com a evolução da presença das nossas soluções na região”, diz Bruno Rosas, CEO da Gilbarco Veeder-Root na América Latina. A diretora terá como principal missão preparar a empresa para as transformações iminentes, focando em fornecer transporte e mobilidade mais inteligentes para o futuro.

Bruno Rosas, CEO da Gilbarco Veeder-Root na América Latina

Segundo Marília, o que a atraiu no novo cargo foi a oportunidade de ser uma agente transformadora, em um mercado em plena evolução junto a empresa que impulsiona o progresso real. Ela afirma que está neste desafio para impulsionar a criatividade, digitalização e engajamento humano para o marketing. Marília conclui dizendo: “Acredito em Business to People — Negócios para Pessoas —, que para mim é o caminho do sucesso para qualquer tipo de empresa”.