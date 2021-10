Revendedora Avon concorre a prêmio por participação em projeto para coletores de recicláveis

Marielle Rezende é coordenadora técnica do projeto

Para valorizar e reconhecer o trabalho de grandes mulheres em todo o país, o Instituto Avon e a Universa UOL promovem o prêmio Inspiradoras 2021. Nesta segunda-feira, 11, foi divulgado que uma das finalistas na categoria Representantes Avon é Marielle Rezende, engenheira ambiental de 35 anos, que é coordenadora técnica do projeto Recicla Vidas, no Sul de Minas.



O projeto está completando dois anos e dá apoio aos coletores de recicláveis da Coopersul (Cooperativa de Trabalho Regional Sul de Reciclagem e Preservação de Poços de Caldas), em Poços de Caldas-MG. “O objetivo é melhorar a qualidade de vida e dar outras fontes de receitas para os catadores de recicláveis”, explica Marielle, que entrou no Recicla Vidas como responsável técnica e hoje se sente realizada com o resultado.



Atuando nesse lindo trabalho desenvolvido para os coletores, ela e outros coordenadores do projeto começaram a perceber a necessidade de empoderar mulheres, criando assim também o ‘Recicla Vidas Mulheres’. Esse projeto tem o objetivo de dar autonomia para as mulheres que coletam materiais recicláveis.



Por conta do lindo trabalho que desenvolve, Marielle se inscreveu no 4º Prêmio Juntas Transformamos, também do Instituto Avon, e foi uma das vencedoras. Entre as ganhadoras, a empresa seleciona três para concorrerem também ao grande prêmio ‘Inspiradoras 2021’, na categoria de Representantes Avon, e a engenheira foi uma das escolhidas.

“Me sinto orgulhosa e feliz com esse reconhecimento principalmente porque chama a atenção das pessoas, empresas e a comunidade para o que esse projeto faz, de forma que pode até inspirar outros projetos e motivar as pessoas”, diz a revendedora.

As ganhadoras serão selecionadas por um corpo especializado de jurados. A premiação acontecerá no dia 23 de novembro, quando as vencedoras serão reveladas em uma live no Facebook e YouTube.