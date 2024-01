Marie Brandão: Estrategista Imobiliária guia profissionais a construir sonhos através de relações Interpessoais

Com uma abordagem que vai além da simples venda, a empresa Stratégie se destaca em inteligência e gestão de lançamentos imobiliários

A Stratégie Inteligência Imobiliária, empresa fundada por Marie Brandão, oferece soluções inovadoras e estratégias personalizadas. Através de uma abordagem que combina análises precisas e uma conexão profunda com as necessidades humanas, Marie conduz profissionais na transformação de complexidades em oportunidades no mercado imobiliário.

Para a Founder CEO, a corretagem imobiliária é mais do que uma venda; se trata da construção de sonhos e a garantia de dignidade através da moradia. Essa visão reforçada pela gestão de lançamentos imobiliários, enfatiza a importância das relações interpessoais.

Marie compartilha experiências como o momento em que chorou junto com um cliente ao realizar a compra da primeira casa, destacando programas sociais como o “Minha Casa, Minha Vida”. “É impactante poder ajudar realizar o sonho de uma família”, afirma a especialista.

A Stratégie enfatiza a importância de entender o público-alvo desde a concepção do produto, uma prática essencial na gestão de lançamentos imobiliários. Conforme a empresa, adaptar os projetos às necessidades locais e garantir uma relação de benefício mútuo é vital. Parcerias estratégicas e análises precisas também são consideradas fundamentais em todas as etapas, desde a concepção até o pós-vendas.

A estrategista ressalta a importância de compreender a demanda e oferta no mercado imobiliário, incluindo a qualidade de vida. Abordagens ecológicas e a adaptação tecnológica se tornaram indispensáveis, especialmente após a pandemia.

“Ao dar dicas no meu Instagram, eu sempre enfatizo a importância da preparação correta em gestão de lançamentos imobiliários. Erros nessa etapa podem ser custosos. O entendimento profundo de inteligência imobiliária é crucial para evitar tais contratempos”, completa Marie.

A especialista também ilustra a importância da análise detalhada em empreendimentos imobiliários, exemplificando com um caso de sucesso em Minas Gerais, onde uma estratégia adequada em gestão de lançamentos imobiliários resultou em um expressivo aumento de vendas.

Combinando sua experiência em inteligência imobiliária e terapia, Marie realiza mentorias individuais, enfatizando a necessidade de abordagens personalizadas. Ela compartilha histórias inspiradoras de alunos que, com sua orientação, alcançaram sucesso notável no setor imobiliário. “Um aluno saiu do interior de São Paulo e nunca tinha trabalhado como corretor na vida. Após o treinamento ele vendeu cerca de 88 lotes em dois meses e hoje possui sua própria construtora,” enfatiza a mentora.

Diante de uma visão do futuro, a estrategista menciona suas conquistas e planos futuros, incluindo um novo projeto ambicioso da Stratégie para 2024. Além disso, ela confirma uma grande demanda por suas mentorias em inteligência imobiliária para o ano.