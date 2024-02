Mariana Rios curte natureza da Chapada dos Veadeiros a convite da linha Essências do Brasil da Lux Botanicals

Viagem foi inspirada na fragrância dama-da-noite

A convite da linha Essências do Brasil da marca de sabonetes Lux Botanicals, a atriz, apresentadora e cantora Mariana Rios viajou recentemente para a cidade Alto Paraíso de Goiás e se desconectou da vida urbana e de sua rotina, curtindo a natureza presente no local ao tomar um banho na famosa Cachoeira Poço Encantado, localizada no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros.

“Sempre senti uma conexão grande com a Chapada! Estar aqui renova minhas energias. Então a escolha por mergulhar na potência de suas águas e tomar um banho de natureza foi assertiva. Depois, tive a oportunidade de dar tempo na correria da rotina e fazer meu ritual de autocuidado na companhia de Essências do Brasil por Lux Botanicals, linha de sabonetes que eu uso em casa e sempre faz com que eu me sinta renovada”, afirma a artista.

Devido a inspiração na fragrância revigorante da dama-da-noite, flor originária de regiões tropicais e presente em grande quantidade em diferentes lugares do Brasil, a Chapada dos Veadeiros foi definida como destino da viagem de Mariana Rios. A planta também está na composição do produto de mesmo nome da linha Essências do Brasil por Lux Botanicals. Sendo inspirada em ingredientes 100% brasileiros, como Dama-da-noite, Bromélia, Vitória-Régia e Flor de Cajueiro, além do óleo de copaíba da Amazônia e da glicerina, que oferecem propriedades altamente hidratantes, a linha Essências do Brasil da Lux Botanicals possui sabonetes tanto líquidos quanto em barra.