Mariana Nolasco se une a MARO e lança novo single “do raso ao fundo”

Nesta quinta-feira, 24 de abril, às 21h, Mariana Nolasco apresenta seu novo single “do raso ao fundo”. A música é uma colaboração internacional com a cantora e compositora portuguesa MARO. A canção, que também ganhará um clipe na sexta-feira, às 12h, inaugura uma nova fase musical e emocional da artista brasileira, revelando mais uma camada de sua sensibilidade poética.

A música nasce do encontro entre dois mundos: o lirismo pop brasileiro de Mariana e a suavidade universal da voz de MARO. Juntas, elas criam um ambiente sonoro íntimo, em que o amor é explorado em suas diversas profundidades. Do toque superficial ao mergulho avassalador, a produção musical de Janluska costura elementos eletrônicos, batidas suaves, sintetizadores etéreos e arranjos de violão que sustentam a densidade emocional do tema.

“do raso ao fundo” é sobre aquela entrega que começa tímida, mas se transforma em abismo emocional. É sobre sentir demais. E mesmo assim, não recuar. A composição é assinada por Mariana Nolasco ao lado de Deco Martins, Mateus Melo e Bia Marques.

“Meu novo single traduz a sede de conexão que eu sinto. Essa conexão pode estar disponível em todos os lugares que a gente vai. Na natureza ou em uma conversa com uma pessoa em São Paulo. Ter a Maro foi um presente. A música fala sobre se permitir sentir de verdade, sair da superfície e mergulhar no que é real. E a voz dela me traz essa permissão”, conta Nolasco que ainda afirma ter sido um encontro natural com a artista portuguesa. “Ela é muito divertida, eu amei o jeito como não só a gente, mas as nossas vozes e se encontraram!”, completa.

A colaboração entre as artistas surge de forma orgânica, unindo a admiração mútua a uma canção que, por si só, já carregava profundidade. A participação de MARO amplia o alcance afetivo da faixa, trazendo um sotaque novo para uma emoção familiar.

“Ainda lembro a primeira vez que ouvi ‘do raso ao fundo’. Além de fã da Mariana, algo nessa canção mexeu muito comigo e foi realmente um prazer poder me enraizar nela e fazer parte desse projeto tão especial”, conta MARO.

O lançamento chega acompanhado de um visualizer que traduz, em imagem, o mergulho proposto pela canção. Com direção de vídeo e de fotografia assinadas por Anna Oliveira, o vídeo percorre cenários que revelam a conexão íntima de Mariana e MARO com o mundo ao seu redor. Em cenas que transitam entre cafés com amigas a leituras silenciosas, o clipe aprofunda o universo emocional da Nolasco, dando continuidade à estética sensível e contemplativa apresentada no álbum “quem é ela”.

Sobre Mariana Nolasco

Mariana Nolasco é cantora, compositora e atriz. Começou sua carreira publicando vídeos na internet e se tornou uma das artistas mais populares da nova geração da música brasileira com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, 450 milhões de visualizações no Youtube e 1.7 milhões de ouvintes no Spotify. Com um estilo que une MPB, pop, folk e romantismo contemporâneo, Mariana já dividiu palco e composições com nomes como Anavitoria, Vitor Kley, Big Up, entre outros.

Sobre No Santo Som

O selo musical, estúdio e escritório de gerenciamento artístico oferece produção musical, branding e estratégias de marketing para artistas. A No Santo Som atualmente gerencia a carreira de artistas consolidados no mercado como Ana Gabriela e Mariana Nolasco, tendo um histórico de trabalho com artistas como Tiago Iorc, Anavitoria, Outroeu, Vitor Kley e Manu Gavassi, além de gerenciar e desenvolver novos talentos no cenário musical.