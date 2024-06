Mariana Goldfarb estrela campanha do Dia dos Namorados da Plié

A Plié convidou a modelo e influenciadora Mariana Goldfarb para estrelar a sua campanha de Dia dos Namorados. A ideia da marca é valorizar o amor-próprio e inspirar as mulheres a serem suas melhores companhias, apaixonando-se por si mesmas pela primeira vez. “A Mari exala sensualidade e está muito bem resolvida, se redescobrindo com seu momento atual e fazendo as coisas por si e para si”, diz Marilene Ramos, Diretora de Branding da marca.

Mariana Goldfarb é estrela da Plié

A marca apostou no lançamento da linha Noir, inspirada nas rendas francesas do século XVIII. Com peças que unem o requinte da época ao design e tecnologia dos materiais contemporâneos, a coleção foi projetada para mulheres que abraçam sua feminilidade com poder e graça.

As lingeries foram feitas para aquelas que são livres em sua expressão, fortes em sua essência, e que irradiam confiança e personalidade em cada movimento. “Cada peça é uma expressão da individualidade, elevando não apenas a aparência física, mas a autoestima de quem as veste. É uma declaração de estilo e uma celebração da beleza única de cada mulher”, completa Marilene.

“Tive um match mais que perfeito com a Plié. É sobre viver o amor-próprio, se sentir confiante e vestir a sua sensualidade para você mesma”, diz Mariana, que posou para as lentes de Higor Bastos mostrando toda a sua autoconfiança, o autoconhecimento e o conforto emocional, palavras chaves para mulheres que se sentem ou procuram se sentir bem em suas próprias peles, sem depender necessariamente da aprovação de um parceiro.

Ficha Técnica

Fotógrafo: Higor Bastos

Assistente de fotografia: Nathalia Costa

Videomaker: Thiago Andreotti

Assistente videomaker: Gabriel Miranda

Make and hair: Yanthi

Stylist: Kaio Assunção