Mariah Carey abre venda de ingressos para show em São Paulo

Depois de 14 anos, Mariah Carey retorna ao Brasil, escolhendo São Paulo para marcar esse reencontro tão aguardado. A estrela fará um único show solo no dia 20 de setembro no Allianz Parque, em uma realização da 30e e apresentado por Santander Brasil. A venda geral de ingressos começa hoje, 6 de junho, ao meio-dia no site da Eventim, e a partir das 13h na bilheteria oficial.

A cantora, que está na programação do Rock in Rio, traz a São Paulo a sua disputada residência de Las Vegas, intitulada “The Celebration of Mimi”. Este espetáculo, iniciado em abril deste ano, celebra diversas fases de sua carreira, incluindo hits icônicos como “Hero”, “Heartbreaker” e “Fantasy”. Conforme a revista Billboard afirmou, “se The Emancipation of Mimi tratava de libertar Carey de seu passado, a residência ‘Celebration of Mimi’ é sobre levar seu legado adiante”.

Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Mariah Carey acumulou números impressionantes. Com mais de 200 milhões de álbuns vendidos, ela é uma das cantoras mais bem-sucedidas da história da música. Carey também detém o recorde de maior número de hits no topo das paradas para uma artista solo, com 20 músicas em primeiro lugar. Além disso, ela foi indicada 34 vezes ao Grammy, vencendo em cinco ocasiões.

Em 2025, o aclamado disco “The Emancipation of Mimi”, que inclui sucessos como “Shake it Off” e “We Belong Together”, completa 20 anos. A turnê “The Celebration of Mimi” não apenas comemora este marco, mas também destaca a trajetória brilhante de Carey no mundo da música.

Serviço:

Mariah Carey Tour 2024

Data: 20 de setembro

Local: Allianz Parque

Horário de abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos desacompanhados.

Setores e Preços:

Cadeira Superior: R$170,00 (meia-entrada) | R$306,00 (cliente Santander) | R$340,00 (inteira)

Pista: R$195,00 (meia-entrada) | R$351,00 (cliente Santander) | R$390,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$245,00 (meia-entrada) | R$441,00 (cliente Santander) | R$490,00 (inteira)

Pista Premium: R$395,00 (meia-entrada) | R$711,00 (cliente Santander) | R$790,00 (inteira)

Vendas Online: eventim.com.br – aqui

Bilheteria Oficial: Bilheteria A – Allianz Parque

Endereço: Rua Palestra Itália, 200