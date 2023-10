Maria Fumaça no feriado de Finados: 16 viagens para desbravar o Campo das Vertentes

Turistas terão 16 passeios à disposição para explorar o Campo das Vertentes a bordo da Maria Fumaça no feriado de Finados

Durante todo o feriado prolongado de Finados, os apaixonados por viagens de trem têm uma oportunidade única para explorar o encantador Campo das Vertentes, em Minas Gerais, a bordo da histórica Maria Fumaça. A VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, oferece uma programação especial com um quadro de horários ampliado para os turistas que desejam reviver a nostalgia das ferrovias do século XIX.

No total, serão 16 passeios à disposição dos viajantes, conectando as cidades de São João del-Rei a Tiradentes e vice-versa. O trajeto, que se estende por 12 km às margens da Serra de São José, oferece uma rica diversidade ecológica e belíssimas paisagens que ainda preservam a arquitetura da época.

A programação inclui oito viagens com partida em São João del-Rei e oito com saída de Tiradentes. Para quem planeja aproveitar o feriado ao máximo, na quinta-feira haverá passeios às 13h30, partindo de São João del-Rei, e às 14h30, com saída de Tiradentes. Na sexta e sábado, os horários de partida serão às 10h, 13h30 e 15h45, a partir de São João del-Rei, enquanto de Tiradentes, as partidas serão às 11h, 14h30 e 16h45.

No domingo, último dia do feriado, a Maria Fumaça oferecerá uma saída de São João del-Rei às 10h e uma de Tiradentes às 11h. Uma oportunidade imperdível para quem deseja vivenciar uma experiência única nas ferrovias históricas de Minas Gerais.

As passagens para esses emocionantes passeios custam R$ 86 a tarifa inteira e R$ 43 a meia-entrada, em cada trajeto. A venda de passagens pode ser realizada nas bilheterias das estações de São João del-Rei e Tiradentes, bem como pela internet, através do Guichê Virtual. Para mais informações e reservas, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (32) 3371-8485, de quarta-feira a domingo.

Além das viagens de trem, os visitantes terão a oportunidade de explorar a memória ferroviária da região. Durante o feriado, é possível visitar o Museu Ferroviário e a Rotunda, localizados na Estação de São João del-Rei. O museu, inaugurado em 1981, é o maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, reunindo peças que foram utilizadas na antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) e em outras ferrovias da mesma época. A visitação é gratuita.

A Rotunda, com sua arquitetura circular e 25 linhas convergindo para o girador manual no centro, faz parte do Museu Ferroviário. Nos dias de circulação do trem, há visitas guiadas às 9h e às 16h. O ingresso custa R$ 20 por visitante, com meia-entrada a R$ 10, mediante apresentação de documento de identidade com foto ou certidão de nascimento para crianças. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.

No feriado de Finados, viajar na Maria Fumaça se torna uma experiência não apenas turística, mas também uma imersão na história ferroviária do Brasil, em uma paisagem deslumbrante que transporta os visitantes de volta ao século XIX. É uma oportunidade única para se reconectar com o passado e explorar as belezas de Minas Gerais a bordo de um dos meios de transporte mais emblemáticos da história do Brasil.