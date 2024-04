Maria Braz e Misha lançam colaboração de joias com visão jovem que transita entre romântico, rocker e o glam

Misha e Maria Braz, lançaram uma colaboração que já está nas lojas e ecommerce da marca. A colab apresenta uma gama de peças que encapsulam a visão jovem e aspiracional de Maria. Inspirada em elementos fortes, dramáticos e góticos, com toques românticos e glamourosos, a colab vem dividida em três coleções distintas que refletem a diversidade de gostos de Maria Braz, desde o romântico até o rocker e o glam.

Maria Braz e Misha lançam colaboração de joias com visão jovem | Créditos: André Ligero

O processo de criação foi uma colaboração intensiva entre Maria e a equipe de estilo da Misha, levando cerca de um ano para ser concluída. Maria trouxe suas referências do cenário internacional da moda e trabalhou, junto a equipe de design, na transformação dessas inspirações em peças que refletissem sua identidade única.

A nova coleção já está nas lojas e ecommerce da marca | Créditos: André Ligero

A coleção traz elementos do gótico romântico com linhas curvas e um contraste marcante entre diversos materiais como peças com banho de ródio, que trazem um tom de modernidade, combinadas ao toque de dourado. Além disso, uma novidade é o ródio negro cravejado, adicionando um elemento de luxo e sofisticação às peças.

Créditos: André Ligero

“Estou emocionada em finalmente compartilhar essa colaboração incrível com a Misha. Desde o início, nosso objetivo foi criar uma coleção que capturasse minha identidade, mas também a diversidade de estilos e gostos que me definem como pessoa e que abrange um público vasto, justamente por ser eclética”, completa Maria.

O lançamento oficial da coleção foi celebrado com um almoço no restaurante Aima, em São Paulo e contou com Helena Bordon, Elisa Zarzur, Bel Pimenta, Gi Sayuri, Maria Eleonora Chagas, Vi Hamuche, entre outras personalidades da moda.