Mari Scofano revela seus planos para 2022 e anuncia volta aos palcos

A jovem atriz também estreará em duas webs séries nesse ano

A atriz Mariana Scofano, de 13 anos, voltará aos palcos após dois anos afastada devido a Pandemia do COVID-19. “É maravilhoso estar no lugar que mais amo, com pessoas tão incríveis. Depois de dois anos voltar aos palcos é emocionante, ainda mais para fazer Escola de Rock, um dos meus musicais favoritos. Então é a realização de um sonho!”, conta a atriz e completa dizendo que este é um dos seus musicais favoritos e estreia nos palcos no início de fevereiro.

Durante a Pandemia e o afastamento dos palcos, Scofano se reinventou e fez uma peça online. “Acho que temos que nos adaptar aos que está acontecendo, respeitando a segurança de todos. Fazer algo novo é difícil, mas temos que tentar! Fazer uma peça online foi com certeza difícil, mas me fazia ter mais certeza de que eu amo a arte!”, conta a atriz sobre a adaptação ao novo.

Sobre seus planos para 2022, além de estrear em duas webs séries, o “Jogos de Bullying” e o “CDB: O retorno da Milla”, pretende fazer curso de dublagem e voltar aos palcos para viver a Katie, uma baixista no musical. “Em 2022, eu quero começar o curso de dublagem, retomar as aulas de canto, voltar aos palcos com a Escola de Rock e estrear nas telinhas do YouTube, com Jogos de Bullying e CDB: O retorno da Milla”, conta a jovem atriz.



Já a web série Jogos de Bullying ainda não tem uma data prevista, mas a atriz disse sem dar muito spoiler que a sua personagem Érika Boladona vai surpreender a todos

Com a estreia prevista para janeiro, a atriz fala sobre a sua personagem em CDB, “A minha personagem é a Maria Clara! Ela é uma das novatas do condomínio e está começando a morar com a sua nova irmã! A Maria Clara é uma menina muito doce e alegre que está tentando fazer novos amigos. Foi muito incrível dar vida a ela!”.

Já a web série Jogos de Bullying ainda não tem uma data prevista, mas a atriz disse sem dar muito spoiler que a sua personagem Érika Boladona vai surpreender a todos. “Eu não posso dar muito spoiler do Jogos de Bullying, mas acho que vocês vão ficar surpresos com tudo o que vai acontecer com a Érika”, finaliza.